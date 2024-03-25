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У Печерському районі Києва триває розбір завалів — які наслідки обстрілу

У Печерському районі Києва триває розбір завалів — які наслідки обстрілу

25 березня 2024 р. 13:38

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10:36 Бої за Новомихайлівку — у ДПСУ розповіли про штурми, полонених окупантів та знищення техніки

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09:44 Підвищення тарифів в Україні — експерт зробив важливу заяву

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09:06 Програма захисту українських електропідстанцій існує ще з 2006 року — що передбачає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Ексклюзив

08:00 Обстріли Харкова та ситуація в енергосистемі — ефір Новини.LIVE

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22:57 САП виходить зі структури Офісу генпрокурора — політолог пояснив користь автономії відомства

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У Печерському районі Києва наразі триває розбір завалів на місці падіння уламків збитої ракети. Російські окупанти поцілили по будівлі спортивного клубу. Внаслідок ворожої атаки відомо про п'ятеро постраждалих. 

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн з місця подій. 

Наслідки обстрілів у Печерському районі

"Це була будівля спортивного клубу. Поки не відомо якою ракетою росіяни вцілили по центру Києва. Але знаємо, що постраждало п'ятеро людей, серед них 16-річна дитина", — сказав Саюн, говорячи про наслідки обстрілів. 

Наразі триває розбір завалів, на місці працюють усі відповідні служби, а також приїхав мер Віталій Кличко. 

"Він зазначив, що усі постраждалі матимуть змогу отримати тимчасове житло", — додав журналіст. 

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі. 

Згодом у військові адміністрації додали, що уламки збитих ракет пошкодили багатоповерховий будинок в Печерському районі. Крім того, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Голосіївському та Дніпровському районах столиці. 

Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський. 

 

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13:22 Приготуйте парасолі — народний синоптик Діденко засмутила прогнозом погоди в Україні на завтра

13:17 Виплати для переселенців — список категорій громадян оновили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:15 Джейк Пол упевнений, що витримає удар Майка Тайсона

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