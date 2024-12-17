КГВА сделала заявление о комендантском часе в Киеве на праздники

В Киеве не планируют сокращать или отменять комендантский час на период праздников. Это невозможно сделать из-за ситуации з безопасностью.

Об этом заявил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире День.LIVE во вторник, 17 декабря.

Киев в период праздников

В КМВА отметили, что комендантский час в период рождественско-новогодних праздников не будет меняться из-за угроз, связанных с войной.

"Третий год идет война, поэтому комендантский час не будет отменяться или сокращаться", — подчеркнул Шаманов.

Он также добавил, что все службы, отвечающие за порядок и безопасность в столице, будут работать в усиленном режиме, как и в прошлом году.

В городской администрации подчеркнули, что, несмотря на войну, на Софийской площади уже установили новогоднюю елку. Ее украсили за счет меценатов без использования бюджетных средств. Жителей столицы призвали избегать массовых мероприятий на открытых локациях, а если мероприятие проходит в помещении, то киевлянам рекомендовали соблюдать ограничения по использованию электроэнергии, меры безопасности и узнать о наличии укрытий поблизости.

"На Совете Обороны Киева всем субъектам хозяйствования Киева, независимо от формы собственности, рекомендовали воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях. Если праздничные, рождественские или новогодние мероприятия будут проводиться в закрытых помещениях, обязательно следует соблюдать режим экономии электроэнергии и выполнять все мероприятия безопасности", — подытожил Шаманов.

Ранее мы рассказывали о ценах на елки в Киеве. Новини.LIVE сходили на один из рынков в Оболонском районе столицы.

А фотокорреспондент Новини.LIVE поделился видами вечернего предновогоднего Киева.