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У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

17 грудня 2024 р. 17:10

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17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

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15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

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13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

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13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

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12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

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11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

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У Києві не планують скорочувати або скасовувати комендантську годину на період свят. Це неможливо зробити через безпекову ситуацію.

Про це заявив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі День.LIVE у вівторок, 17 грудня.

Київ у період свят

У КМВА зазначили, що комендантську годину у період різдвяно-новорічних свят не змінюватимуть через загрози, пов’язані з війною. 

"Третій рік триває війна, тому комендантська година не буде скасовуватись чи скорочуватись", — підкреслив Шаманов.

Він також додав, що всі служби, які відповідають за порядок і безпеку у столиці, працюватимуть у посиленому режимі, як і минулого року.

У міській адміністрації підкреслили, що попри війну, на Софійській площі вже встановили новорічну ялинку. Її облаштували за рахунок меценатів, без використання бюджетних коштів. Мешканців столиці закликали уникати масових заходів на відкритих локаціях, а якщо захід відбувається у приміщенні, то киянам рекомендували дотримуватися обмежень щодо використання електроенергії, заходів безпеки та дізнатись про наявність укриттів поблизу.

"На Раді Оборони Києва всім суб'єктам господарювання Києва, незалежно від форми власності, рекомендували утриматись від масових заходів на відкритих локаціях. Якщо святкові, різдвяні чи новорічні заходи проводитимуться у закритих приміщеннях, обов’язково слід дотримуватись режиму економії електроенергії та виконувати всі заходи безпеки", — підсумував Шаманов.

Раніше ми розповідали про ціни на ялинки у Києві. Новини.LIVE сходили на один з ринків в Оболонському районі столиці. 

А фотокореспондент Новини.LIVE поділився видами вечірнього передноворічного Києва.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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