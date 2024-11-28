В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

В Киеве новогоднюю елку установят 2 декабря на средства меценатов. Однако массовых мероприятий в столице не будет.
Об этом сообщил представитель Киевской городской военной администрации (КМВА) Михаил Шаманов в эфире Ранок.LIVE.
Новогодняя елка в Киеве
Шаманов сообщил, что елка будет установлена на средства благотворителей, но массовые мероприятия, такие как ярмарки, фудкорты или аттракционы, не будут проводиться.
Такое решение было принято Советом обороны Киева с учетом всех требований безопасности.
Напомним, открыть главную елку страны в Киеве планируют в День Святого Николая, 6 декабря.
В то же время на одной из станций метро в Харькове уже установили елку. Город готовится к Новому году, там праздничная атмосфера.
Также мы писали, что елочные игрушки СССР можно продать за тысячи гривен благодаря их уникальному дизайну, яркой окраске, интересным формам и высококачественным материалам.