В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

В Киеве новогоднюю елку установят 2 декабря на средства меценатов. Однако массовых мероприятий в столице не будет.

Об этом сообщил представитель Киевской городской военной администрации (КМВА) Михаил Шаманов в эфире Ранок.LIVE.

Новогодняя елка в Киеве

Шаманов сообщил, что елка будет установлена на средства благотворителей, но массовые мероприятия, такие как ярмарки, фудкорты или аттракционы, не будут проводиться.

Такое решение было принято Советом обороны Киева с учетом всех требований безопасности.

Напомним, открыть главную елку страны в Киеве планируют в День Святого Николая, 6 декабря.

В то же время на одной из станций метро в Харькове уже установили елку. Город готовится к Новому году, там праздничная атмосфера.

Также мы писали, что елочные игрушки СССР можно продать за тысячи гривен благодаря их уникальному дизайну, яркой окраске, интересным формам и высококачественным материалам.