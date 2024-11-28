У КМВА відповіли, за які кошти поставлять ялинку у Києві

У Києві новорічну ялинку встановлять 2 грудня коштом меценатів. Однак масових заходів у столиці не буде.

Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Михайло Шаманов в ефірі Ранок.LIVE.

Новорічна ялинка у Києві

Шаманов повідомив, що ялинка буде встановлена коштом благодійників, але масові заходи, такі як ярмарки, фудкорти чи атракціони, не проводитимуться.

Таке рішення було ухвалено Радою оборони Києва з урахуванням усіх безпекових вимог.

Нагадаємо, відкрити головну ялинку країни у Києві планують у День Святого Миколая, 6 грудня. Цього року вона буде прикрашена у біло-блакитних кольорах.

Водночас на одній зі станцій метро в Харкові вже встановили ялинку. Місто готується до Нового року, там вже святкова атмосфера.

Також ми писали, що ялинкові іграшки СРСР можна продати за тисячі гривень завдяки їхньому унікальному дизайну, яскравому забарвленню, цікавим формам та високоякісним матеріалам.