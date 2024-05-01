В КГВА прокомментировали возможность установки укрытий на остановках в Киеве

Директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской военной администрации Роман Ткачук заявил, что Киев не может размещать быстровозводимые укрытия на остановках общественного транспорта. По его словам, строительные нормы не определяют, как это сделать за бюджетные средства.

Об этом Роман Ткачук рассказал во время презентации отчета второй Национальной кампании по мониторингу укрытий, сообщают Новини.LIVE.

Построят ли укрытия на остановках в Киеве

"В Харькове и Херсоне были построены такие быстровозводимые конструкции, но уже там Госаудит возбудил уголовные дела", — пояснил Ткачук.

По его словам, общегосударственная программа по строительству с "едиными стандартами" помогла бы решить этот вопрос.

"Местные органы самоуправления будут определять соответствующие места для возведения этих объектов. Обеспечим их электроэнергией и найдем балансодержателей, но пусть это будет единственная общегосударственная политика", — добавил Ткачук.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году регионы получат деньги на строительство укрытий в школах. Речь идет о сумме в размере 2,5 млрд грн. Также правительство выделило миллиард гривен для обустройства укрытий в больницах.