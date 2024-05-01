У КМВА прокоментували ймовірність встановлення укриттів на зупинках у Києві

Директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської військової адміністрації Роман Ткачук заявив, що Київ не може розміщувати швидкоспоруджувані укриття на зупинках громадського транспорту. За його словами, будівельні норми не визначають, як це зробити за бюджетні кошти.

Про це Роман Ткачук розповів під час презентації звіту другої Національної кампанії моніторингу укриттів, повідомляють Новини.LIVE.

Чи побудують укриття на зупинках у Києві

"У Харкові та Херсоні були побудовані такі швидкоспоруджувані конструкції, але вже там Держаудит порушив кримінальні справи", — пояснив Ткачук.

За його словами, загальнодержавна програма з будівництва з "єдиними стандартами" допомогла б розв'язати це питання.

"Місцеві органи самоврядування визначатимуть відповідні місця для зведення цих об'єктів. Забезпечимо їх електроенергією та знайдемо балансоутримувачів, але нехай це буде єдина загальнодержавна політика", — додав Ткачук.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч регіони отримають гроші на будівництво укриттів у школах. Йдеться про суму в розмірі 2,5 млрд грн. Також Уряд виділив мільярд гривень для облаштування укриттів у лікарнях.