Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У КМВА прокоментували ймовірність встановлення укриттів на зупинках у Києві arrow
У КМВА прокоментували ймовірність встановлення укриттів на зупинках у Києві

У КМВА прокоментували ймовірність встановлення укриттів на зупинках у Києві

01 травня 2024 р. 04:59

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

04:59 У КМВА прокоментували ймовірність встановлення укриттів на зупинках у Києві

Text

04:15 США не хочуть спровокувати зіткнення НАТО з Росією — експерт Хара

Text

03:47 Військовий оглядач Гетьман запропонував швидкий варіант розв'язання проблеми демобілізації

Text

01:08 Україні потрібна більш жорстка мобілізація — військовий оглядач Гетьман

30 квітня 2024
Text

22:01 Нардеп назвав мільярдну суму, яку витратили на облаштування укриттів в Україні

Text

20:58 Повернення чоловіків та вступ України в НАТО — останні новини 30 квітня

Text

20:48 Політтехнолог розповів, звідки Україні взяти гроші на зброю

Text

20:15 Ракетний удар по Одесі та шанси російського штурму Харкова — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Фесенко розповів, чи можливо змусити Путіна до переговорів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:09 Армія Росії планує піти в наступ на початку травня — в ДПСУ розповіли деталі

Text

04:59 У КМВА прокоментували ймовірність встановлення укриттів на зупинках у Києві

Text

04:15 США не хочуть спровокувати зіткнення НАТО з Росією — експерт Хара

Text

03:47 Військовий оглядач Гетьман запропонував швидкий варіант розв'язання проблеми демобілізації

Text

01:08 Україні потрібна більш жорстка мобілізація — військовий оглядач Гетьман

30 квітня 2024
Text

22:01 Нардеп назвав мільярдну суму, яку витратили на облаштування укриттів в Україні

Text

20:58 Повернення чоловіків та вступ України в НАТО — останні новини 30 квітня

Text

20:48 Політтехнолог розповів, звідки Україні взяти гроші на зброю

Text

20:15 Ракетний удар по Одесі та шанси російського штурму Харкова — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Фесенко розповів, чи можливо змусити Путіна до переговорів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:09 Армія Росії планує піти в наступ на початку травня — в ДПСУ розповіли деталі

Директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської військової адміністрації Роман Ткачук заявив, що Київ не може розміщувати швидкоспоруджувані укриття на зупинках громадського транспорту. За його словами, будівельні норми не визначають, як це зробити за бюджетні кошти.

Про це Роман Ткачук розповів під час презентації звіту другої Національної кампанії моніторингу укриттів, повідомляють Новини.LIVE.

Чи побудують укриття на зупинках у Києві

"У Харкові та Херсоні були побудовані такі швидкоспоруджувані конструкції, але вже там Держаудит порушив кримінальні справи", — пояснив Ткачук.

За його словами, загальнодержавна програма з будівництва з "єдиними стандартами" допомогла б розв'язати це питання.

"Місцеві органи самоврядування визначатимуть відповідні місця для зведення цих об'єктів. Забезпечимо їх електроенергією та знайдемо балансоутримувачів, але нехай це буде єдина загальнодержавна політика", — додав Ткачук.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч регіони отримають гроші на будівництво укриттів у школах. Йдеться про суму в розмірі 2,5 млрд грн. Також Уряд виділив мільярд гривень для облаштування укриттів у лікарнях.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

05:11 Повітряна тривога — ворог запускає керовані авіабомби

05:05 В Естонії пояснили, за яких умов українські чоловіки можуть лишитися в країні

Text

04:59 У КМВА прокоментували ймовірність встановлення укриттів на зупинках у Києві

04:30 Магнітні бурі 1 травня — як зміниться самопочуття метеозалежних

04:18 Гучні вибухи — в російському Воронежі скаржаться на атаку безпілотників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

04:15 США не хочуть спровокувати зіткнення НАТО з Росією — експерт Хара

04:13 Якою буде реакція Росії на продаж Казахстаном літаків США для України

04:05 Долар втратив першість — яка валюта найпопулярніша в купівлі "крипти"

Text

03:47 Військовий оглядач Гетьман запропонував швидкий варіант розв'язання проблеми демобілізації

03:40 Зарплата до 70 000 грн — робота на виробництві стаканчиків Starbucks у Польщі

05:11 Повітряна тривога — ворог запускає керовані авіабомби

05:05 В Естонії пояснили, за яких умов українські чоловіки можуть лишитися в країні

04:30 Магнітні бурі 1 травня — як зміниться самопочуття метеозалежних

04:18 Гучні вибухи — в російському Воронежі скаржаться на атаку безпілотників

04:13 Якою буде реакція Росії на продаж Казахстаном літаків США для України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

04:05 Долар втратив першість — яка валюта найпопулярніша в купівлі "крипти"

03:40 Зарплата до 70 000 грн — робота на виробництві стаканчиків Starbucks у Польщі

03:23 Бійці бригади "Азов" розповіли, скільки платять операторам БпЛА

03:22 Скільки ракет ATACMS США передадуть Україні — заява Пентагону

03:03 Вручали повістки не за місцем проживання — на Тернопільщині чоловік відмовився від мобілізації

18:00 Втекти не вийшло — ТОП-10 спроб втечі ухилянтів від одеських прикордонників

05:58 Бронемашини ACSV — що відомо про канадську техніку для ЗСУ

05:54 Ціни на оренду в Україні — як у Львові змінились ціни на житло у квітні

29 квітня 2024

20:29 Шлях в ЄС — як Україна виконала всі сім вимог Єврокомісії

18:00 Росіянам тут не місце — доля Пушкіна та Воронцова в Одесі

06:16 Мобілізація, підвищення тарифів та нові ПДР — що зміниться для українців з 1 травня

05:13 Що зміниться для українців з 1 травня — якими будуть тарифи на електроенергію в Україні

27 квітня 2024
Оновлено

06:55 Загроза для курортного сезону в Одесі — що приховує Чорне море

Новина з фото

06:34 Що отримає Україна і чи зупинить американська допомога наступ РФ

05:57 Річниця Харківських угод — як вони стали спусковим гачком агресії РФ проти України

Text

04:59 У КМВА прокоментували ймовірність встановлення укриттів на зупинках у Києві

Text

04:15 США не хочуть спровокувати зіткнення НАТО з Росією — експерт Хара

Text

03:47 Військовий оглядач Гетьман запропонував швидкий варіант розв'язання проблеми демобілізації

Text

01:08 Україні потрібна більш жорстка мобілізація — військовий оглядач Гетьман

30 квітня 2024
Text

22:01 Нардеп назвав мільярдну суму, яку витратили на облаштування укриттів в Україні

Text

20:58 Повернення чоловіків та вступ України в НАТО — останні новини 30 квітня

Text

20:48 Політтехнолог розповів, звідки Україні взяти гроші на зброю

Text

20:15 Ракетний удар по Одесі та шанси російського штурму Харкова — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Фесенко розповів, чи можливо змусити Путіна до переговорів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:09 Армія Росії планує піти в наступ на початку травня — в ДПСУ розповіли деталі