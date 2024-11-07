В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Российские войска в ночь на 7 ноября, выпустили на Киев ударные дроны. Противовоздушная оборона сбила 30 беспилотников, но обломки повредили здания в нескольких районах.

Об этом сообщил спикер КМВА Михаил Шаманов в эфире Ранок.LIVE.

Последствия обстрелов Киева 7 ноября

"ПВО обезвредила более 30 беспилотников над Киевом, обломки повредили здания в шести районах, двое пострадавших", — рассказал Шаманов.

По его словам, дроны заходили на столицу волнами по разным направлениям и высотам. Возникли пожары, которые быстро ликвидировали. В столице продолжают оценить последствия удара.

Напомним, в МВД рассказали о последствиях атаки БПЛА на Киев и показали фото с места.

Также ми писали, что взрывы в Киеве также раздавались утром 7 ноября. Россияне снова выпустили дроны. В городе работала ПВО.

Кроме того, поздно вечером 6 ноября оккупанты атаковали Сумскую область. Спасатели при разборах завалов удалось спасти женщину.