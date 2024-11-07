У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки

Російські війська у ніч проти 7 листопада, випустили на Київ ударні дрони. Протиповітряна оборона збила 30 безпілотників, але уламки пошкодили будівлі у кількох районах.

Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі Ранок.LIVE.

Наслідки обстрілів Києва 7 листопада

"ППО знешкодила понад 30 безпілотників над Києвом, уламки пошкодили будівлі у шести районах, є двоє постраждалих", — розповів Шаманов.

За його словами, дрони заходили на столицю хвилями з різних напрямків і висот. Виникли пожежі, які швидко ліквідували. У столиці продовжують оцінювати наслідки удару.

Нагадаємо, у МВС розповіли про наслідки атаки БпЛА на Київ та показали фото з місця.

Також ми писали, що вибухи у Києві також лунали зранку 7 листопада. Росіяни знову випустили дрони. У місті працювала ППО.

Крім того, пізно ввечері 6 листопада окупанти атакували Сумську область. Рятувальники під час розборів завалів вдалося врятувати жінку.