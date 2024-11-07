Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки arrow
У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки

У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки

07 листопада 2024 р. 10:13

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

10:13 У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки

Text

08:00 Перемога Трампа та бойові дії на Курщині — ефір Ранок.LIVE

6 листопада 2024
Text

22:01 Нардеп попередив про зростанні тарифів на електрику

Text

21:09 Політолог пояснив, чому варто замінити посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак пояснив модель влади Трампа

Text

18:58 Тисяча від Зеленського — нардеп Железняк розкритикував ініціативу

Text

18:20 Никорак заявила про зменшення витрат на сектор безпеки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:00 Перемога Трампа та перша реакція Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему, з якою стикаються жінки в ЗСУ

Text

13:03 Перемога Трампа та можливий вихід ЗСУ з Курщини — ефір День.LIVE

Text

10:13 У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки

Text

08:00 Перемога Трампа та бойові дії на Курщині — ефір Ранок.LIVE

6 листопада 2024
Text

22:01 Нардеп попередив про зростанні тарифів на електрику

Text

21:09 Політолог пояснив, чому варто замінити посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак пояснив модель влади Трампа

Text

18:58 Тисяча від Зеленського — нардеп Железняк розкритикував ініціативу

Text

18:20 Никорак заявила про зменшення витрат на сектор безпеки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:00 Перемога Трампа та перша реакція Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему, з якою стикаються жінки в ЗСУ

Text

13:03 Перемога Трампа та можливий вихід ЗСУ з Курщини — ефір День.LIVE

Російські війська у ніч проти 7 листопада, випустили на Київ ударні дрони. Протиповітряна оборона збила 30 безпілотників, але уламки пошкодили будівлі у кількох районах.

Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі Ранок.LIVE

Наслідки обстрілів Києва 7 листопада

"ППО знешкодила понад 30 безпілотників над Києвом, уламки пошкодили будівлі у шести районах, є двоє постраждалих", — розповів Шаманов. 

За його словами, дрони заходили на столицю хвилями з різних напрямків і висот. Виникли пожежі, які швидко ліквідували. У столиці продовжують оцінювати наслідки удару.

Нагадаємо, у МВС розповіли про наслідки атаки БпЛА на Київ та показали фото з місця. 

Також ми писали, що вибухи у Києві також лунали зранку 7 листопада. Росіяни знову випустили дрони. У місті працювала ППО. 

Крім того, пізно ввечері 6 листопада окупанти атакували Сумську область. Рятувальники під час розборів завалів вдалося врятувати жінку.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:28 Кращі за iPhone — чому складані смартфони знову в тренді

11:24 Штрафи для собачників — чого треба боятися власникам тварин

11:24 Метеозалежних штормитиме — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:11 У Трампа є друзі в Одесі — хто вони

11:11 Львів'янин поцупив скутер і може сісти у в'язницю — рішення суду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:04 Допомога від UNHCR — де стартує реєстрація на 3,6 тис. грн

10:55 На Житомирщині ввели аварійні відключення світла — яка причина

10:45 Кличко відповів на петицію про посилення контролю за рівнем шуму

10:39 Трамп до інавгурації може вести непублічні переговори з Кремлем

10:36 Компенсація за відпустку загиблого — деталі від Одеського ТЦК

11:28 Кращі за iPhone — чому складані смартфони знову в тренді

11:24 Штрафи для собачників — чого треба боятися власникам тварин

11:24 Метеозалежних штормитиме — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:11 У Трампа є друзі в Одесі — хто вони

11:11 Львів'янин поцупив скутер і може сісти у в'язницю — рішення суду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:04 Допомога від UNHCR — де стартує реєстрація на 3,6 тис. грн

10:55 На Житомирщині ввели аварійні відключення світла — яка причина

10:45 Кличко відповів на петицію про посилення контролю за рівнем шуму

10:39 Трамп до інавгурації може вести непублічні переговори з Кремлем

10:36 Компенсація за відпустку загиблого — деталі від Одеського ТЦК

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

Text

10:13 У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки

Text

08:00 Перемога Трампа та бойові дії на Курщині — ефір Ранок.LIVE

6 листопада 2024
Text

22:01 Нардеп попередив про зростанні тарифів на електрику

Text

21:09 Політолог пояснив, чому варто замінити посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак пояснив модель влади Трампа

Text

18:58 Тисяча від Зеленського — нардеп Железняк розкритикував ініціативу

Text

18:20 Никорак заявила про зменшення витрат на сектор безпеки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:00 Перемога Трампа та перша реакція Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему, з якою стикаються жінки в ЗСУ

Text

13:03 Перемога Трампа та можливий вихід ЗСУ з Курщини — ефір День.LIVE