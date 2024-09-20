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В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

20 сентября 2024 г. 18:58

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18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

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13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

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В результате пожаров в экосистеме Киевщины в столице утром 20 сентября резко ухудшилось качество воздуха. Экологи прогнозируют, что до конца дня ситуация должна исправиться.

Об этом сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире День.LIVE в пятницу, 20 сентября.

Загрязнение воздуха и смог в Киеве

Бондаренко отметил, что увеличение концентрации загрязняющих веществ в воздухе Киева начало наблюдаться в два часа ночи.

"Это связано не с тем, что сейчас что-то конкретно влияет, а с тем, что на протяжении последней недели в экосистемах Киевской области были пожары и есть тление торфа, которое продолжается до сих пор", — подчеркнул секретарь КГГА.

По его словам, из-за низкой скорости ветра концентрация превратилась в смог. Однако на обеде ситуация начала улучшаться, хоть и не критично. Экологи сообщают, что до конца дня все должно исправиться.

" Не было тех дождей, которые могли бы предотвратить такие пожары в экосистемах, горение травяного настила. Все по состоянию на сегодняшний день более-менее сухое и, к сожалению, действительно горит. Превентивно здесь ничего сделать нельзя", — отметил Бондаренко.

Напомним, в связи с загрязнением в КГГА посоветовали киевлянам не проветривать помещение и отказаться от длительных прогулок на открытом воздухе, а также пить больше воды и включить воздухоочистители на максимум.

Также мы писали о том, что в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом Киев вышел на первое место.

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19:09 Мобилизация студентов с 1 октября — как оформить отсрочку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:46 NAVI играют в Counter-Strike 2 с российской командой Team Spirit — где смотреть

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17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

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16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

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13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

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13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

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11:26 Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

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