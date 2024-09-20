В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

В результате пожаров в экосистеме Киевщины в столице утром 20 сентября резко ухудшилось качество воздуха. Экологи прогнозируют, что до конца дня ситуация должна исправиться.

Об этом сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире День.LIVE в пятницу, 20 сентября.

Загрязнение воздуха и смог в Киеве

Бондаренко отметил, что увеличение концентрации загрязняющих веществ в воздухе Киева начало наблюдаться в два часа ночи.

"Это связано не с тем, что сейчас что-то конкретно влияет, а с тем, что на протяжении последней недели в экосистемах Киевской области были пожары и есть тление торфа, которое продолжается до сих пор", — подчеркнул секретарь КГГА.

По его словам, из-за низкой скорости ветра концентрация превратилась в смог. Однако на обеде ситуация начала улучшаться, хоть и не критично. Экологи сообщают, что до конца дня все должно исправиться.

" Не было тех дождей, которые могли бы предотвратить такие пожары в экосистемах, горение травяного настила. Все по состоянию на сегодняшний день более-менее сухое и, к сожалению, действительно горит. Превентивно здесь ничего сделать нельзя", — отметил Бондаренко.

Напомним, в связи с загрязнением в КГГА посоветовали киевлянам не проветривать помещение и отказаться от длительных прогулок на открытом воздухе, а также пить больше воды и включить воздухоочистители на максимум.

Также мы писали о том, что в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом Киев вышел на первое место.