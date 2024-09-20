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У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

20 вересня 2024 р. 18:58

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Внаслідок пожеж в екосистемі Київщини у столиці вранці 20 вересня різко погіршилася якість повітря. Екологи прогнозують, що до кінця дня ситуація має виправитися.

Про це повідомив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 20 вересня.

Забруднення повітря та смог у Києві

Бондаренко зазначив, що збільшення концентрації забруднюючих речовин у повітрі Києва почало спостерігатися о другій годині ночі. 

"Це пов'язано не з тим, що зараз щось конкретно впливає, а з тим, що протягом останнього тижня у екосистемах Київської області були пожежі і є тління торфу, яке продовжується досі", — підкреслив секретар КМДА.

За його словами, через низьку швидкість вітру концентрація перетворилася в смог. Проте на обіді ситуація почала покращуватися, хоч і не критично. Екологи повідомляють, що до кінця дня все має виправитися.

"Не було тих дощів, які б могли запобігти таким пожежам в екосистемах, горінню травʼяного настилу. Все станом на сьогодні більш-менш сухе і, на жаль, дійсно горить. Превентивно тут нічого зробити не можна", — зауважив Бондаренко. 

Нагадаємо, у зв'язку із забрудненням у КМДА порадили киянам не провітрювати приміщення та відмовитися від тривалих прогулянок на відкритому повітрі, а також пити більше води та увімкнути очищувачі повітря на максимум.

Також ми писали про те, що  у світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям Київ вийшов на перше місце. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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