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В Киеве разрушена пешеходная часть путепровода на Жилянской — что известно

В Киеве разрушена пешеходная часть путепровода на Жилянской — что известно

19 июня 2024 г. 21:57

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В Киеве разрушена пешеходная часть Воздухофлотского путепровода. В настоящее время спасатели работают над расчисткой дороги от разрушенных конструкций, движение для транспорта ограничено. Информации о пострадавших нет, но есть поврежденные автомобили.

Об этом сообщают Новини.LIVE в среду, 19 июня.

Обвал моста в Киеве

В Киеве с моста по улице Жилянской на дорогу обрушился пешеходный тротуар. В службе ГСЧС сообщают о разрушении пешеходной части Воздухофлотского путепровода по улице Жилянской в Шевченковском районе.

По словам очевидцев, упала железобетонная балка и преградила движение под мостом для транспортных средств с обеих сторон.

"Сейчас спасатели разрезают металлические конструкции с помощью гидро- и электроинструмента. Также производится расчистка дороги от разрушенных конструкций", — сообщили в ГСЧС.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Киевского городского совета Николай Конопелько отметил, что сегодня снова произошла подобная авария в столице.

"Город постоянно страдает от различных катастроф, но самое главное, что никто из людей не пострадал. Мы видим, что есть поврежденные автомобили и сам путепровод не пригоден для работы и проезда авто" , — отметил Конопелько.

Он добавил, что подобные ситуации указывают на то, что в Киеве нет адекватного профессионального подхода к системному управлению инфраструктурой и распределению средств. Нардеп отметил, что в первую очередь нужно обращать внимание не на благоустройство, а на проблемы с метро и путепроводами.

Напомним, Киевская городская государственная администрация планирует начать ремонт и модернизацию моста Метро , объединяющего левый и правый берега Днепра. На запланированные работы мэрия столицы предлагает потратить 2 миллиарда гривен.

Ранее мы писали, что коммунальщики Вишневого в Киевской области за 292 млн грн заказали школьные укрытия с переплатой за стройматериалы в полтора раза. Строительство запланировано в Вишневом и в селе Крюковщина.

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