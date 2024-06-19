У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо

У Києві зруйновано пішохідну частину Повітрофлотського шляхопроводу. Наразі рятувальники працюють над розчищенням дороги від зруйнованих конструкцій, рух для транспорту обмежено. Інформації про постраждалих немає, але є пошкоджені автівки.

Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 19 червня.

Обвал мосту у Києві

У Києві з мосту на вулиці Жилянській на дорогу обрушився пішохідний тротуар. У службі ДСНС повідомляють про руйнування пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на вулиці Жилянській у Шевченківському районі.

За словами очевидців, впала залізобетонна балка і перегородила рух під мостом для транспортних засобів з обох сторін.

"Наразі рятувальники розрізають металеві конструкції за допомогою гідро- та електроінструменту. Також проводиться розчищення дороги від зруйнованих конструкцій", — повідомили у ДСНС.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Київської міської ради Микола Конопелько зазначив, що сьогодні знову сталася подібна аварія у столиці.

"Місто постійно потерпає від різних катастроф, але найголовніше, що ніхто з людей не постраждав. Ми бачимо, що є пошкоджені автівки і сам шляхопровід не придатний для роботи і проїзду авто", — зазначив Конопелько.

Він додав, що подібні ситуації вказують на те, що в Києві немає адекватного професійного підходу до системного управління інфраструктурою і розподілу коштів. Нардеп наголосив на тому, що в першу чергу потрібно звертати увагу не на благоустрій, а на проблеми з метро та шляхопроводами.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація планує розпочати ремонт та модернізацію мосту Метро, який поєднує лівий та правий береги Дніпра. На заплановані роботи мерія столиці пропонує витратити 2 мільярди гривень.

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