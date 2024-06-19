Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо arrow
У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо

У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо

19 червня 2024 р. 21:57

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:57 У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо

Text

21:27 Ексчлен уряду Польщі заявив, що Україна управляється мафіозним чином

Text

19:59 Час для проведення Саміту миру був обраний невдало — нардеп пояснив чому

Text

18:15 Коли чекати на демобілізацію та перезавантаження БЕБ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:00 Кудряшов назвав найважчі місяці для України і війська

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:45 Кудряшов пояснив необхідність зниження мобілізаційного віку і запровадження медпідготовки для юнаків

Text

10:52 Нардеп Ігор Фріс пояснив, які підприємства потребують економічного бронюування

Text

08:03 Електронне бронювання в Дії та загроза нових блекаутів — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2024
Text

23:19 Спецоперація СБУ в Ростовській області та ситуація на Луганщині — Просто.Новини

Text

22:44 Нардепка заявила, що потрібно для завершення війни

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

21:57 У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо

Text

21:27 Ексчлен уряду Польщі заявив, що Україна управляється мафіозним чином

Text

19:59 Час для проведення Саміту миру був обраний невдало — нардеп пояснив чому

Text

18:15 Коли чекати на демобілізацію та перезавантаження БЕБ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:00 Кудряшов назвав найважчі місяці для України і війська

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:45 Кудряшов пояснив необхідність зниження мобілізаційного віку і запровадження медпідготовки для юнаків

Text

10:52 Нардеп Ігор Фріс пояснив, які підприємства потребують економічного бронюування

Text

08:03 Електронне бронювання в Дії та загроза нових блекаутів — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2024
Text

23:19 Спецоперація СБУ в Ростовській області та ситуація на Луганщині — Просто.Новини

Text

22:44 Нардепка заявила, що потрібно для завершення війни

У Києві зруйновано пішохідну частину Повітрофлотського шляхопроводу. Наразі рятувальники працюють над розчищенням дороги від зруйнованих конструкцій, рух для транспорту обмежено. Інформації про постраждалих немає, але є пошкоджені автівки.

Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 19 червня.

Обвал мосту у Києві

У Києві з мосту на вулиці Жилянській на дорогу обрушився пішохідний тротуар. У службі ДСНС повідомляють про руйнування пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на вулиці Жилянській у Шевченківському районі.

За словами очевидців, впала залізобетонна балка і перегородила рух під мостом для транспортних засобів з обох сторін.

"Наразі рятувальники розрізають металеві конструкції за допомогою гідро- та електроінструменту. Також проводиться розчищення дороги від зруйнованих конструкцій", — повідомили у ДСНС.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Київської міської ради Микола Конопелько зазначив, що сьогодні знову сталася подібна аварія у столиці. 

"Місто постійно потерпає від різних катастроф, але найголовніше, що ніхто з людей не постраждав. Ми бачимо, що є пошкоджені автівки і сам шляхопровід не придатний для роботи і проїзду авто", — зазначив Конопелько.

Він додав, що подібні ситуації вказують на те, що в Києві немає адекватного професійного підходу до системного управління інфраструктурою і розподілу коштів. Нардеп наголосив на тому, що в першу чергу потрібно звертати увагу не на благоустрій, а на проблеми з метро та шляхопроводами.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація планує розпочати ремонт та модернізацію мосту Метро, який поєднує лівий та правий береги Дніпра. На заплановані роботи мерія столиці пропонує витратити 2 мільярди гривень. 

Раніше ми писали, що комунальники Вишневого Київської області за 292 млн грн замовили шкільні укриття з переплатою за будматеріали у півтора раза. Будівництво заплановано у місті Вишневе та в селі Крюківщина. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

21:57 У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо

Text

21:27 Ексчлен уряду Польщі заявив, що Україна управляється мафіозним чином

21:25 В Україні запроваджують грошові компенсації жертвам сексуального насильства під час війни

21:24 Комітет з Нацбезпеки проігнорував правку щодо бронювання ще однієї категорії громадян — нардеп

Ексклюзив

21:13 Що може наблизити перемогу України — голова Грузинського легіону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:02 Німеччина здолала Угорщину у матчі на Євро-2024

21:01 В Укргідрометцентрі назвали регіони, де знову очікуються дощі та град

20:54 Ворог атакував прибережну зону Одещини — які наслідки

20:32 Євросоюз може повернути мита на українські яйця і цукор — у чому причина

20:30 Як союзники підтримують Україну та чи впливає це на РФ — відповідь посла Британії

21:25 В Україні запроваджують грошові компенсації жертвам сексуального насильства під час війни

21:24 Комітет з Нацбезпеки проігнорував правку щодо бронювання ще однієї категорії громадян — нардеп

Ексклюзив

21:13 Що може наблизити перемогу України — голова Грузинського легіону

21:02 Німеччина здолала Угорщину у матчі на Євро-2024

21:01 В Укргідрометцентрі назвали регіони, де знову очікуються дощі та град

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:54 Ворог атакував прибережну зону Одещини — які наслідки

20:32 Євросоюз може повернути мита на українські яйця і цукор — у чому причина

20:30 Як союзники підтримують Україну та чи впливає це на РФ — відповідь посла Британії

Новина з відео

20:24 Без цих документів чоловіків з інвалідністю не випустять з України — що відомо

19:58 В Укренерго поділилися результатами нової методики відключення світла

Ексклюзив

21:13 Що може наблизити перемогу України — голова Грузинського легіону

19:14 Прагнення до миру — одесити про те, як змусити Росію сісти за стіл переговорів

Ексклюзив

14:40 Made in Ukraine — як Україна створює імперію дронів

Ексклюзив

08:37 Байден або Трамп — хто краще допоможе Україні перемогти у війні

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету в червні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

05:54 Мирний саміт та ультиматум Кремля — що вдалося досягти Україні і коли чекати на переговори з РФ

18 червня 2024
Ексклюзив

20:17 Українсько-польські відносини — чого чекати у майбутньому

06:40 Ціни на дорогоцінні метали в Україні — скільки коштує золото у червні

05:23 Аналіз ринку праці в Україні у червні — ТОП вакансій у будівництві з найбільшими зарплатами

17 червня 2024
Ексклюзив

22:03 Звільнення Грузії залежить від перемоги України — що буде на Чорному морі

Text

21:57 У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо

Text

21:27 Ексчлен уряду Польщі заявив, що Україна управляється мафіозним чином

Text

19:59 Час для проведення Саміту миру був обраний невдало — нардеп пояснив чому

Text

18:15 Коли чекати на демобілізацію та перезавантаження БЕБ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:00 Кудряшов назвав найважчі місяці для України і війська

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:45 Кудряшов пояснив необхідність зниження мобілізаційного віку і запровадження медпідготовки для юнаків

Text

10:52 Нардеп Ігор Фріс пояснив, які підприємства потребують економічного бронюування

Text

08:03 Електронне бронювання в Дії та загроза нових блекаутів — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2024
Text

23:19 Спецоперація СБУ в Ростовській області та ситуація на Луганщині — Просто.Новини

Text

22:44 Нардепка заявила, що потрібно для завершення війни