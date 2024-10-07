В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

На стеклянном мосту в Киеве открылась фотовыставка "Небо падает". Она посвящена украинскому герою Антону Кирееву.

Об этом рассказал корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE в понедельник, 7 октября.

Фотовыставка в Киеве "Небо падает"

Антон Киреев отдал свою жизнь в 2014 году во время боев за Донецкий аэропорт. Фотографии были сделаны непосредственно в горячих точках во время боевых действий.

Снимки отражают чувство и реалии войны, где защитники Украины отстаивали свободу. Многие фотографии показывают лица воинов, которые, к сожалению, погибли.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 6 октября, в Киеве прошла акция FreeAzov в поддержку украинских военнопленных.

Напомним, в сети показали, как выглядел Киев более 100 лет назад.