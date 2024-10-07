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В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

7 октября 2024 г. 17:08

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17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

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16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

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16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

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12:42 Тимочко оценил, насколько хорошо укреплены оборонные линии вокруг Днепра.

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На стеклянном мосту в Киеве открылась фотовыставка "Небо падает". Она посвящена украинскому герою Антону Кирееву.

Об этом рассказал корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE в понедельник, 7 октября.

Фотовыставка в Киеве "Небо падает"

Антон Киреев отдал свою жизнь в 2014 году во время боев за Донецкий аэропорт. Фотографии были сделаны непосредственно в горячих точках во время боевых действий.

Снимки отражают чувство и реалии войны, где защитники Украины отстаивали свободу. Многие фотографии показывают лица воинов, которые, к сожалению, погибли.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 6 октября, в Киеве прошла акция FreeAzov в поддержку украинских военнопленных.

Напомним, в сети показали, как выглядел Киев более 100 лет назад.

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17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

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16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

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16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

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13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

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12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

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