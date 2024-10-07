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У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

07 жовтня 2024 р. 17:08

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16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

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13:00 Балістична атака на Київ та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:53 Адвокатка зробила заяву щодо відповідальності за корупційні злочини

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Text

12:42 Тимочко оцінив, наскільки добре укріплені оборонні лінії навколо Дніпра

Text

08:00 Загибель на фронті зятя Фаріон та жорсткі обстріли Сумщини — ефір Ранок.LIVE

Text

00:29 Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

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На скляному мосту в Києві відкрилася фотовиставка "Небо падає". Вона присвячена українському герою Антону Кіреєву.

Про це розповів кореспондент Олександр Саюн в ефірі День.LIVE у понедылок, 7 жовтня.

Фотовиставка в Києві "Небо падає"

Антон Кіреєв віддав своє життя у 2014 році під час боїв за Донецький аеропорт. Фотографії були зроблені безпосередньо в гарячих точках під час бойових дій.

Знімки відображають почуття та реалії війни, де захисники України відстоювали свободу. Чимало фотографій показують обличчя воїнів, які, на жаль, загинули.

Раніше ми повідомляли, що в неділю, 6 жовтня, в Києві відбулася акція FreeAzov на підтримку українських військовополонених.

Нагадаємо, у мережі показали, який вигляд мав Київ понад 100 років тому. 

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16:52 У Львівській ОДА відреагували на скандал з реабілітаційним центром для дітей

16:48 Повторне оновлення даних у "Резерв+" — що говорить закон

16:45 Справжня осінь — яка погода буде в Одесі 8 жовтня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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