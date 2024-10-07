У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

На скляному мосту в Києві відкрилася фотовиставка "Небо падає". Вона присвячена українському герою Антону Кіреєву.

Про це розповів кореспондент Олександр Саюн в ефірі День.LIVE у понедылок, 7 жовтня.

Фотовиставка в Києві "Небо падає"

Антон Кіреєв віддав своє життя у 2014 році під час боїв за Донецький аеропорт. Фотографії були зроблені безпосередньо в гарячих точках під час бойових дій.

Знімки відображають почуття та реалії війни, де захисники України відстоювали свободу. Чимало фотографій показують обличчя воїнів, які, на жаль, загинули.

Раніше ми повідомляли, що в неділю, 6 жовтня, в Києві відбулася акція FreeAzov на підтримку українських військовополонених.

Нагадаємо, у мережі показали, який вигляд мав Київ понад 100 років тому.