В Киеве прошел страйкбольный турнир 3 ОШБр — как проходит мероприятие и какая стоимость участия

В Киеве бойцы Третьей штурмовой бригады проводят большой страйкбольный турнир Open Storm Battle и обучение по военной подготовке. Присоединиться к нему могут все желающие. Ценник на участие стартует от 1000 гривен.

Подробнее о том, как проходит турнир, можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Страйкбольный турнир от 3 ОШБр в Киеве

Организаторы турнира создали все необходимые условия для того, чтобы участники смогли погрузиться в атмосферу передовой. В общей сложности, к мероприятию присоединились 120 человек: кто-то пришел впервые, а некоторые посещают такие акции регулярно.

Известно, что программа турнира предполагает не только отработку военных методов, но и понимание работы с оружием, проведение штурмов и обороны.

"Люди впервые владеют поводами, учатся заряжать. База — это стойки сидя и лежа, дальше мы будем готовиться к штурму. Мы поделились на три команды: одна — обороняет местность, две другие — штурмуют с двух сторон", — рассказал инструктор.

К слову, за участие в турнире желающим нужно заплатить от 1000 гривен. В сумму входит целый пакет услуг.

"Это качественные реплики известного оружия, советские и НАТовские образцы. Они все новые, регулярно обслуживаются, человек может получить хорошую форму", — сказал организатор мероприятия.

В конце турнира участники также могут получить консультации военных 3 ОШБр, подписать контракт и вступить в ряды ВСУ.

Напомним, днем ранее подобный турнир прошел во Львове.

К слову, бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают мужественно сражаются с врагом на Авдеевском направлении. С помощью дронов военные уничтожают вражескую технику и самих оккупантов.