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У Києві відбувся страйкбольний турнір 3 ОШБр — як проходить захід та яка вартість участі

У Києві відбувся страйкбольний турнір 3 ОШБр — як проходить захід та яка вартість участі

12 березня 2024 р. 16:18

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16:31 Розпалювали релігійну ворожнечу — в Україні знешкодили агентурну мережу ФСБ

Text

16:18 У Києві відбувся страйкбольний турнір 3 ОШБр — як проходить захід та яка вартість участі

Text

14:57 Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

Text

13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

Text

11:35 Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

Text

11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

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09:33 Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

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08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

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У Києві бійці Третьої штурмової бригади проводять великий страйкбольний турнір Open Storm Battle та вишкіл з військової підготовки. Долучитися до нього можуть усі охочі. Цінник на участь стартує від 1000 гривень. 

Детальніше про те, як відбувається турнір, можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Страйкбольний турнір від 3 ОШБр в Києві

Зазначається, що організатори турніру створили усі необхідні умови для того, щоб учасники змогли зануритися в атмосферу передової. Загалом, до заходу долучилися 120 осіб: хтось прийшов вперше, а дехто відвідує такі акції регулярно. 

Відомо, що програма турніру передбачає не лише відпрацювання військових методів, але й розуміння роботи зі зброєю, проведення штурмів та оборони. 

"Люди вперше володіють приводами, вчаться заряджати. База — це стійки сидячи та лежачи, далі ми будемо готуватися до штурму. Ми поділилися на три команди: одна — обороняє місцевість, дві інші — штурмують з двох боків", — розповів інструктор.  

До слова, за участь у турнірі охочим потрібно заплатити від 1000 гривень. У суму входить цілий пакет послуг. 

"Це якісні репліки відомої зброї, радянські та НАТівські зразки. Вони всі нові, регулярно обслуговуються, людина може отримати гарну форму", — сказав організатор заходу. 

Наприкінці турніру учасники також можуть отримати консультації військових 3 ОШБр, підписати контракт та вступити до лав ЗСУ.  

Нагадаємо, днем раніше подібний турнір відбувся у Львові. 

До слова, бійці Третьої штурмової бригади продовжують мужньо боротися із ворогом на Авдіївському напрямку. За допомогою дронів військові знищують ворожу техніку та самих окупантів.

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17:16 Війна в Росії — чому добровольці активізувалися саме зараз

17:15 Кроки до звільнення окупованих територій — Юсов прокоментував ситуацію на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:08 Стало відомо, скільки українських вантажівок стоять в чергах на кордоні з Польщею

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16:18 У Києві відбувся страйкбольний турнір 3 ОШБр — як проходить захід та яка вартість участі

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14:57 Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

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13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

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11:35 Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

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11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

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09:33 Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

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08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні