У Києві відбувся страйкбольний турнір 3 ОШБр — як проходить захід та яка вартість участі

У Києві бійці Третьої штурмової бригади проводять великий страйкбольний турнір Open Storm Battle та вишкіл з військової підготовки. Долучитися до нього можуть усі охочі. Цінник на участь стартує від 1000 гривень.

Детальніше про те, як відбувається турнір, можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Страйкбольний турнір від 3 ОШБр в Києві

Зазначається, що організатори турніру створили усі необхідні умови для того, щоб учасники змогли зануритися в атмосферу передової. Загалом, до заходу долучилися 120 осіб: хтось прийшов вперше, а дехто відвідує такі акції регулярно.

Відомо, що програма турніру передбачає не лише відпрацювання військових методів, але й розуміння роботи зі зброєю, проведення штурмів та оборони.

"Люди вперше володіють приводами, вчаться заряджати. База — це стійки сидячи та лежачи, далі ми будемо готуватися до штурму. Ми поділилися на три команди: одна — обороняє місцевість, дві інші — штурмують з двох боків", — розповів інструктор.

До слова, за участь у турнірі охочим потрібно заплатити від 1000 гривень. У суму входить цілий пакет послуг.

"Це якісні репліки відомої зброї, радянські та НАТівські зразки. Вони всі нові, регулярно обслуговуються, людина може отримати гарну форму", — сказав організатор заходу.

Наприкінці турніру учасники також можуть отримати консультації військових 3 ОШБр, підписати контракт та вступити до лав ЗСУ.

Нагадаємо, днем раніше подібний турнір відбувся у Львові.

До слова, бійці Третьої штурмової бригади продовжують мужньо боротися із ворогом на Авдіївському напрямку. За допомогою дронів військові знищують ворожу техніку та самих окупантів.