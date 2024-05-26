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В Киеве сотни людей присоединились к акции Free Azov в поддержку военнопленных

В Киеве сотни людей присоединились к акции Free Azov в поддержку военнопленных

26 мая 2024 г. 16:46

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16:46 В Киеве сотни людей присоединились к акции Free Azov в поддержку военнопленных

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16:46 В Киеве сотни людей присоединились к акции Free Azov в поддержку военнопленных

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13:25 Военный Назаренко рассказал, что думает о новом законе о мобилизации

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09:54 Стали известны подробности страшного удара России по Эпицентру в Харькове

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08:35 Последствия массированного удара РФ по Харькову — экстренный эфир Новини.LIVE

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19:09 Военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне

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11:31 Советник руководителя ОП Заривная ответила, поможет ли Мирный саммит закончить войну в Украине

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В Киеве, на день города, родные и близкие военнопленных, вместе с неравнодушными горожанами вышли в поддержку находящихся в плену украинских героев в рамках акции "Free Azov". Вы требуют от власти сделать все, чтобы вернуть воинов к их родным.

На месте происшествия побывал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Акция в поддержку пленных в Киеве

В воскресенье, 26 мая, сотни киевлян вышли на улицы столицы, чтобы поддержать находящихся в плену бойцов. Впервые эта акция прошла на левом берегу столицы.

Они вышли с плакатами и призывами освободить украинских пленников из плена врага.

Жители столицы поддерживают участников акции протеста. Водители автомобилей сигналят в знак солидарности с людьми, ожидающими своих родных и друзей, находящихся во вражеской неволе.

"Я буду кричать так громко, как будет необходимо, чтобы было слышно. Власть должна сделать все возможное для возвращения пленных. Это не заживающая рана", — рассказала одна из участниц акции.

Более двух лет назад защитники Мариуполя вышли из "Азовстали". Большинство между ними до сих пор находится в плену. Россия приостановила обмен пленниками.

Напомним, что нацгвардеец из ЧАЭС рассказал о двух адских годах плена.

Ранее мы писали, что российские официальные лица пытаются использовать родственников украинских военнопленных , пытаясь спровоцировать внутренние протесты в Украине.

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16:30 Зеленский сообщил, какие решения могут сделать невозможным распространение войны

16:17 В Богуславке Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибшей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:15 В Одессе планируют ремонт дорог на 14 миллионов — ProZorro

15:58 ПФУ завершил выплаты пенсий — сколько средств направили за май

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11:31 Советник руководителя ОП Заривная ответила, поможет ли Мирный саммит закончить войну в Украине

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08:18 Был изготовлен на Азовстали — в Киеве открыли пешеходный мост-волну

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