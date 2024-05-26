В Киеве сотни людей присоединились к акции Free Azov в поддержку военнопленных

В Киеве, на день города, родные и близкие военнопленных, вместе с неравнодушными горожанами вышли в поддержку находящихся в плену украинских героев в рамках акции "Free Azov". Вы требуют от власти сделать все, чтобы вернуть воинов к их родным.

На месте происшествия побывал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Акция в поддержку пленных в Киеве

В воскресенье, 26 мая, сотни киевлян вышли на улицы столицы, чтобы поддержать находящихся в плену бойцов. Впервые эта акция прошла на левом берегу столицы.

Они вышли с плакатами и призывами освободить украинских пленников из плена врага.

Жители столицы поддерживают участников акции протеста. Водители автомобилей сигналят в знак солидарности с людьми, ожидающими своих родных и друзей, находящихся во вражеской неволе.

"Я буду кричать так громко, как будет необходимо, чтобы было слышно. Власть должна сделать все возможное для возвращения пленных. Это не заживающая рана", — рассказала одна из участниц акции.

Более двух лет назад защитники Мариуполя вышли из "Азовстали". Большинство между ними до сих пор находится в плену. Россия приостановила обмен пленниками.

Напомним, что нацгвардеец из ЧАЭС рассказал о двух адских годах плена.

Ранее мы писали, что российские официальные лица пытаются использовать родственников украинских военнопленных , пытаясь спровоцировать внутренние протесты в Украине.