У Києві сотні людей долучилися до акції Free Azov на підтримку військовополонених

У Києві, на день міста, рідні та близькі військовополонених, разом із небайдужими городянами вийшли на підтримку українських героїв, які перебувають у російському полоні, в рамках акції "Free Azov". Ви вимагають від влади зробити все, щоб повернути воїнів, до їхніх рідних.

На місці події побував журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Акція на підтримку полонених у Києві

У неділю, 26 травня, сотні киян вийшли на вулиці столиці, щоб підтримати бійців, що перебувають у російському полоні. Вперше ця акція відбулася на лівому березі столиці.

Вони вийшли із плакатами і закликами визволити українських полонених з полону ворога.

Мешканці столиці загалом підтримують учасників акції протесту. Водії автомобілів сигналять у знак солідарності з людьми, які чекають на своїх рідних і друзів, які перебувають у ворожій неволі.

"Я кричатиму так голосно, як буде необхідно, щоб було чутно. Влада має зробити все можливе для повернення полонених. Це рана, яка не загоюється", — розповіла одна з учасниць акції.

Більше, ніж два роки тому захисники Маріуполя вийшли з "Азовсталі". Більшість з-поміж них і досі перебуває у полоні. Росія призупинила обмін бранцями.

Нагадаємо, що нацгвардієць з ЧАЕС розповів про два пекельні роки полону.

Раніше ми писали, що російські офіційні особи намагаються використати родичів українських військовополонених у спробі спровокувати внутрішні протести в Україні.