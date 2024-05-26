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У Києві сотні людей долучилися до акції Free Azov на підтримку військовополонених

У Києві сотні людей долучилися до акції Free Azov на підтримку військовополонених

26 травня 2024 р. 16:46

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09:54 Стали відомі подробиці страшного удару Росії по Епіцентру в Харкові

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19:09 Військовий Назаренко розповів, що потрібно робити українцям для перемоги у війні

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У Києві, на день міста, рідні та близькі військовополонених, разом із небайдужими городянами вийшли на підтримку українських героїв, які перебувають у російському полоні, в рамках акції "Free Azov". Ви вимагають від влади зробити все, щоб повернути воїнів, до їхніх рідних.

На місці події побував журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Акція на підтримку полонених у Києві

У неділю, 26 травня, сотні киян вийшли на вулиці столиці, щоб підтримати бійців, що перебувають у російському полоні. Вперше ця акція відбулася на лівому березі столиці.

Вони вийшли із плакатами і закликами визволити українських полонених з полону ворога. 

Мешканці столиці загалом підтримують учасників акції протесту. Водії автомобілів сигналять у знак солідарності з людьми, які чекають на своїх рідних і друзів, які перебувають у ворожій неволі.

"Я кричатиму так голосно, як буде необхідно, щоб було чутно. Влада має зробити все можливе для повернення полонених. Це рана, яка не загоюється", — розповіла одна з учасниць акції.

Більше, ніж два роки тому захисники Маріуполя вийшли з "Азовсталі". Більшість з-поміж них і досі перебуває у полоні. Росія призупинила обмін бранцями.

Нагадаємо, що нацгвардієць з ЧАЕС розповів про два пекельні роки полону.

Раніше ми писали, що російські офіційні особи намагаються використати родичів українських військовополонених у спробі спровокувати внутрішні протести в Україні.

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16:30 Зеленський повідомив, які рішення можуть унеможливити поширення війни

16:17 В Богуславці на Харківщині лунали вибухи — в ОВА повідомили про загиблу

16:15 В Одесі планують ремонт доріг на 14 мільйонів — ProZorro

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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