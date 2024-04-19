В Киеве разыскивают 5000 уклонистов — юрист объяснил, откуда взялась эта цифра

Полиция Киева получила более 5000 обращений от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки о розыске военнообязанных. Однако эта статистика относительно количества уклонистов может быть относительной и преувеличенной.

Об этом заявил заслуженный юрист Украины и директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко в эфире Ранок.LIVE.

Количество уклонистов в Киеве

Он рассказал о своем знакомом, который имеет четырех несовершеннолетних детей и пришел в районный ТЦК, где мужчине сказали, что он якобы уклонист и должен заплатить штраф.

"Алгоритм такой: выписывается штраф, лицо делается уклоняющимся, когда оно приходит в ТЦК ему не дают возможности проходить ВВК и уточнить данные пока он не заплатит штраф", — отметил Пилипенко.

Поэтому, по его мнению, статистика искажена, потому что эти же 5000 "уклонистов" заплатят штраф и перестанут ими быть.

"Мне кажется, что немножко те подходы, о которых мы говорим, в отношениях между ТЦК и гражданами тоже нужно менять. И гражданам нужно менять свои подходы, и ТЦК тоже", — отметил юрист.

Он добавил, что база уклонистов является базой только для ТЦК, она не объективна с реальными данными.

Ранее столичная полиция заявила, что правоохранители могут задержать более 5000 человек из-за неявки в ТЦК.

Также мы объясняли, какие действия работники ТЦК будут обязаны совершать перед вручением повесток.