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В Киеве разыскивают 5000 уклонистов — юрист объяснил, откуда взялась эта цифра

В Киеве разыскивают 5000 уклонистов — юрист объяснил, откуда взялась эта цифра

19 апреля 2024 г. 15:50

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15:50 В Киеве разыскивают 5000 уклонистов — юрист объяснил, откуда взялась эта цифра

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15:43 Нардепка раскритиковала законопроект о мобилизации из-за отсутствия ротаций

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13:52 В Воздушных силах заявили, что Украина показала способность сбивать бомбардировщики РФ

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Полиция Киева получила более 5000 обращений от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки о розыске военнообязанных. Однако эта статистика относительно количества уклонистов может быть относительной и преувеличенной.

Об этом заявил заслуженный юрист Украины и директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко в эфире Ранок.LIVE.

Количество уклонистов в Киеве

Он рассказал о своем знакомом, который имеет четырех несовершеннолетних детей и пришел в районный ТЦК, где мужчине сказали, что он якобы уклонист и должен заплатить штраф.

"Алгоритм такой: выписывается штраф, лицо делается уклоняющимся, когда оно приходит в ТЦК ему не дают возможности проходить ВВК и уточнить данные пока он не заплатит штраф", — отметил Пилипенко.

Поэтому, по его мнению, статистика искажена, потому что эти же 5000 "уклонистов" заплатят штраф и перестанут ими быть.

"Мне кажется, что немножко те подходы, о которых мы говорим, в отношениях между ТЦК и гражданами тоже нужно менять. И гражданам нужно менять свои подходы, и ТЦК тоже", — отметил юрист.

Он добавил, что база уклонистов является базой только для ТЦК, она не объективна с реальными данными.

Ранее столичная полиция заявила, что правоохранители могут задержать более 5000 человек из-за неявки в ТЦК.

Также мы объясняли, какие действия работники ТЦК будут обязаны совершать перед вручением повесток.

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16:11 Оккупанты обстреляли церковь в Волчанске — есть раненый

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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