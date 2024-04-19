У Києві розшукують 5000 ухилянтів — юрист пояснив, звідки взялася ця цифра

Поліція Києва отримала понад 5000 звернень від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про розшук військовозобов'язаних. Однак ця статистика щодо кількості ухилянтів може бути відносною і перебільшеною.

Про це заявив заслужений юрист України та директор Інституту міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко в ефірі Ранок.LIVE.

Кількість ухилянтів у Києві

Він розповів про свого знайомого, який має чотирьох неповнолітніх дітей й прийшов до районного ТЦК, де чоловіку сказали, що він нібито ухилянт і має сплатити штраф.

"Алгоритм такий: виписується штраф, особа робиться ухилянтом, коли вона приходить до ТЦК їй не дають можливості проходити ВЛК і уточнити дані поки вона не заплатить штраф", — зазначив Пилипенко.

Тому, на його думку, статистика є викривленою, бо ці ж 5000 "ухилянтів" заплатять штраф і перестануть ними бути.

"Мені здається, що трошки ті підходи, про які ми говоримо, у відносинах між ТЦК і громадянами теж треба змінювати. І громадянам треба змінювати свої підходи, і ТЦК теж", — зауважив юрист.

Він додав, що база ухилянтів є базою лише для ТЦК, вона не є об'єктивною з реальними даними.

Раніше столична поліція заявила, що правоохоронці можуть затримати понад 5000 людей через неявку до ТЦК.

Також ми пояснювали, які дії працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати перед врученням повісток.