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У Києві розшукують 5000 ухилянтів — юрист пояснив, звідки взялася ця цифра

У Києві розшукують 5000 ухилянтів — юрист пояснив, звідки взялася ця цифра

19 квітня 2024 р. 15:50

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13:52 У Повітряних силах заявили, що Україна показала здатність збивати бомбардувальники РФ

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11:36 Український аналог Mavic — військовий аналітик розповів про переваги

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11:10 Російське озброєння на території Криму — Плетенчук про можливість ураження

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08:00 Зеленський провів селектор з військовим керівництвом — ефір Новини.LIVE

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Поліція Києва отримала понад 5000 звернень від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про розшук військовозобов'язаних. Однак ця статистика щодо кількості ухилянтів може бути відносною і перебільшеною. 

Про це заявив заслужений юрист України та директор Інституту міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко в ефірі Ранок.LIVE.

Кількість ухилянтів у Києві

Він розповів про свого знайомого, який має чотирьох неповнолітніх дітей й прийшов до районного ТЦК, де чоловіку сказали, що він нібито ухилянт і має сплатити штраф.

"Алгоритм такий: виписується штраф, особа робиться ухилянтом, коли вона приходить до ТЦК їй не дають можливості проходити ВЛК і уточнити дані поки вона не заплатить штраф", — зазначив Пилипенко.

Тому, на його думку, статистика є викривленою, бо ці ж 5000 "ухилянтів" заплатять штраф і перестануть ними бути.

"Мені здається, що трошки ті підходи, про які ми говоримо, у відносинах між ТЦК і громадянами теж треба змінювати. І громадянам треба змінювати свої підходи, і ТЦК теж", — зауважив юрист.

Він додав, що база ухилянтів є базою лише для ТЦК, вона не є об'єктивною з реальними даними.

Раніше столична поліція заявила, що правоохоронці можуть затримати понад 5000 людей через неявку до ТЦК.

Також ми пояснювали, які дії працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати перед врученням повісток.

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15:50 Завдав збитків на понад мільйон — в Одеській області викрили літнього браконьєра

15:35 Країни G7 перенесли розгляд питання передачі Україні російських активів

15:31 Тренер Жирони повідомив, чи зіграє Циганков у наступному матчі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:20 Відстрочка від армії за хабар — на Одещині викрили посадовицю центру психічного здоров’я

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15:16 Військовий аналітик розповів, чому раніше не виробляли зброю в Україні

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13:52 У Повітряних силах заявили, що Україна показала здатність збивати бомбардувальники РФ

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