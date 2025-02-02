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В Киеве прошла акция "Free Azov" — болезненные истории участников

В Киеве прошла акция "Free Azov" — болезненные истории участников

2 февраля 2025 г. 17:50

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17:50 В Киеве прошла акция "Free Azov" — болезненные истории участников

1 февраля 2025
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20:32 Пограничники раскрыли причины возвращения на службу после СОЧ

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18:43 Принудительное возвращение из-за границы — что думают одесситы

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18:40 В центре Львова горожане собрались на акцию Free Azov

31 января 2025
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17:50 ВСУ уничтожили важную цель под Курском — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Как живут киевляне на Рыбном хуторе — репортаж Новини.LIVE

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16:30 Военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов

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12:30 В Каменце-Подольском мобилизовали преподавателя переехавшего ЗВО

В воскресенье, 2 февраля, в Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. На этот раз участники собрались в центре города возле Национального академического театра оперы и балета Украины им.

Журналистка Новини.LIVE узнала истории участниц акции, которые ждут возвращения своих близких.

Акция "Free Azov" в Киеве

Одна из участниц — невеста без вести пропавшего украинского защитника. Девушка рассказывает, что ее любимый пошел служить в ВСУ в 2022 году.

"У нас планировалась свадьба на 10 августа 2024 года. За две недели до этого он пошел на выход и 20 июля он пропал без вести. Никакой информации я о нем не имею. Поэтому я здесь сегодня, чтобы бороться за него, бороться за его возвращение, чтобы его нашли", — рассказала невеста военного.

Еще одна участница акции стоит с флагом с фотографией своего без вести пропавшего сына. Мужчина воевал в Запорожской области.

"13 сентября 2023 года он без вести пропал в населенном пункте Роботино. На сегодня никаких известий у нас нет", — рассказала женщина.

Пришла поддержать своего земляка еще одна участница акции. Сергей — сын подруги ее матери. Женщина говорит, защитник был под Мариуполем, когда началось полномасштабное вторжение.

"С тех пор он в плену. Он был в Еленовке, когда ее взорвали. После того неизвестно его расположение. Это единственная фотография, которую мать получила. Больше никаких известий нет", — говорит участница акции.

Напомним, Новини.LIVE также публиковали фоторепортаж с акции в поддержку военнопленных и пропавших без вести, которую провели в воскресенье в Киеве.

Также, сегодня, 2 февраля, в Одессе состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Близкие защитников в очередной раз напомнили о важности их обмена.

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