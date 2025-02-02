У Києві пройшла акція "Free Azov" — болючі історії учасників

В неділю, 2 лютого, у Києві відбулась акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Цього разу учасники зібралися в центрі міста біля Національного академічного театру опери та балету України ім. Тараса Шевченка.

Журналістка Новини.LIVE дізналась історії учасниць акції, які чекають на повернення своїх близьких.

Акція "Free Azov" в Києві

Одна з учасниць — наречена безвісти зниклого українського захисника. Дівчина розповідає, що її коханий пішов служити в ЗСУ у 2022 році.

"В нас планувалось весілля на 10 серпня 2024 року. За два тижні до цього він пішов на вихід і 20 липня він зник безвісти. Жодної інформації я про нього не маю. Тому я тут сьогодні, щоб боротися за нього, боротися за його повернення, щоб його знайшли", — розповіла наречена військового.

Ще одна учасниця акції стоїть із прапором зі світлиною свого безвісти зниклого сина. Чоловік воював у Запорізькій області.

"13 вересня 2023 року він безвісти зник в населеному пункті Роботине. На сьогодні ніяких звісток у нас немає", — розповіла жінка.

Прийшла підтримати свого земляка ще одна учасниця акції. Сергій — син подруги її матері. Жінка каже, захисник був під Маріуполем, коли почалось повномасштабне вторгнення.

"З тих пір він в полоні. Він був в Оленівці, коли її підірвали. Після того невідомо його розташування. Це єдина фотографія, яку мати отримала. Більше ніяких звісток немає", — говорить учасниця акції.

Нагадаємо, Новини.LIVE також публікували фоторепортаж з акції на підтримку військовополонених й зниклих безвісти, яку провели в неділю в Києві.

Також сьогодні, 2 лютого, в Одесі відбулась акція на підтримку військовополонених й зниклих безвісти. Близькі захисників вкотре нагадали про важливість їхнього обміну.