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В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

1 октября 2024 г. 9:38

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23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

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19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

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17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

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В Киеве катастрофа с качеством воды, а левый берег вообще под угрозой оказаться без водоснабжения. Такая же критическая ситуация с качеством мостов, некоторые мостовые переходы могут обрушиться в любой момент. Деньги на это все есть, но город не ставит эти вещи в приоритет.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE в интервью рассказал депутат Киевсовета, глава бюджетной комиссии Андрей Витренко.

Мы писали, что в Киеве существует проблема изношенной системы водоснабжения. Из-за этого качество воды в столице плохо для потребления, часто случаются аварии.

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09:21 Одесситку, запачкавшую флажки в честь погибших воинов, объявили в розыск

09:13 ТЦК начали рассылать повестки по Укрпочте в еще одной области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:08 Ухудшение качества воздуха из-за пыли — Минздрав сообщил, как долго продлиться

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23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

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23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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