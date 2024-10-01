В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

В Киеве катастрофа с качеством воды, а левый берег вообще под угрозой оказаться без водоснабжения. Такая же критическая ситуация с качеством мостов, некоторые мостовые переходы могут обрушиться в любой момент. Деньги на это все есть, но город не ставит эти вещи в приоритет.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE в интервью рассказал депутат Киевсовета, глава бюджетной комиссии Андрей Витренко.

Мы писали, что в Киеве существует проблема изношенной системы водоснабжения. Из-за этого качество воды в столице плохо для потребления, часто случаются аварии.