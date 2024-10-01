У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

У Києві катастрофа з якістю води, а лівий берег взагалі під загрозою опинитися без водопостачання. Така ж критична ситуація з якістю мостів, деякі мостові переходи можуть обвалитися будь-якої миті. Гроші на це все є, але місто не ставить ці речі в пріоритет.

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE в інтерв'ю розповів депутат Київради, голова бюджетної комісії Андрій Вітренко.

Ми писали, що у Києві існує проблема зношеної системи водопостачання. Через це якість води в столиці погана для споживання, часто стаються аварії.