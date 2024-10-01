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У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

01 жовтня 2024 р. 09:38

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23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

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23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

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23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

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19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

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17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:58 Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

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15:51 Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

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У Києві катастрофа з якістю води, а лівий берег взагалі під загрозою опинитися без водопостачання. Така ж критична ситуація з якістю мостів, деякі мостові переходи можуть обвалитися будь-якої миті. Гроші на це все є, але місто не ставить ці речі в пріоритет. 

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE в інтерв'ю розповів депутат Київради, голова бюджетної комісії Андрій Вітренко. 

Ми писали, що у Києві існує проблема зношеної системи водопостачання. Через це якість води в столиці погана для споживання, часто стаються аварії.

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23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

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23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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