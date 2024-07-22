В ГСЧС назвали количество людей, погибших в водоемах Киева с начала года

Пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Павел Петров назвал количество людей, погибших на водных объектах Киева с начала года. По его словам, речь идет о более чем 36 человек.

Об этом Павел Петров сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 22 июля.

Смерть в водоемах Киева

"Более 36 человек погибли на водных объектах Киева с начала года", — подчеркнул Петров.

Он рассказал, что за прошедшую неделю известно о шести летальных случаях на воде.

"К сожалению, с наступлением тепла количество жертв на воде возросло. Глубина Днепра в некоторых местах превышает 10 метров", — добавил пресс-офицер ГСЧС.

Напомним, в Киеве спасатели достали тело парня, который упал в Днепр в результате обрыва канатной дороги у Пешеходного моста.

Также с начала текущего года на водоемах Львовской области уже погибли 28 человек, из которых трое детей.