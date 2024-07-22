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У ДСНС назвали кількість людей, які загинули у водоймах Києва від початку року

У ДСНС назвали кількість людей, які загинули у водоймах Києва від початку року

22 липня 2024 р. 15:22

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Пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Павло Петров назвав кількість людей, які загинули на водних обʼєктах Києва від початку року. За його словами, йдеться про понад 36 осіб.

Про це Павло Петров сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 22 липня.

Смерть у водоймах Києва

"Понад 36 осіб загинули на водних обʼєктах Києва від початку року", — наголосив Петров.

Він розповів, що за минулий тиждень відомо про шість летальних випадків на воді.

"На жаль, з настанням тепла кількість жертв на воді зросла. Глибина Дніпра в деяких місцях перевищує 10 метрів", — додав пресофіцер ДСНС.

Нагадаємо, у Києві рятувальники дістали тіло хлопця, який впав у Дніпро внаслідок обриву канатної дороги біля Пішохідного мосту.

Також з початку поточного року на водоймах Львівської області вже загинуло 28 людей, з яких троє дітей.

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