В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Российские войска в ночь на пятницу, 24 января, атаковали беспилотниками Киевскую область. Сейчас местные власти оценивают состояние дома в Фастовском районе, который был поврежден.

Об этом рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киевщины Виктория Рубан в эфире Ранок.LIVE.

Атака на Киевщину 24 января

В Фастовском районе произошло попадание обломков дрона в десятиэтажный жилой дом, произошло возгорание квартир на шестом, седьмом, восьмом и девятом этажах.

По словам Рубан, повреждены квартиры на шестом и седьмом этаже. К сожалению, на седьмом погиб мужчина. Также работники ГСЧС спасли женщину, которая оказалась заблокированной в квартире.

"На месте работают органы власти, представители комиссии, разбираются завалы. По результатам работы будут приняты решения о возможности дальнейшего пребывания людей в квартирах. Спасатели пожар ликвидировали", — рассказала она.

Кроме того, в Броварах в частном доме было найдено сначала тело мужчины, а затем после разбора завалов и его жены.

Напомним, ночью в Киевской области раздавались взрывы. Враг атаковал регион беспилотниками, работала ПВО.

Также мы писали, что на Киевщине из-за попадания обломков БпЛА в многоэтажку спасатели эвакуировали 150 жителей.