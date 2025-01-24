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В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

24 января 2025 г. 9:45

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08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
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22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

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21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

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17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

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Российские войска в ночь на пятницу, 24 января, атаковали беспилотниками Киевскую область. Сейчас местные власти оценивают состояние дома в Фастовском районе, который был поврежден.

Об этом рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киевщины Виктория Рубан в эфире Ранок.LIVE.

Атака на Киевщину 24 января

В Фастовском районе произошло попадание обломков дрона в десятиэтажный жилой дом, произошло возгорание квартир на шестом, седьмом, восьмом и девятом этажах.

По словам Рубан, повреждены квартиры на шестом и седьмом этаже. К сожалению, на седьмом погиб мужчина. Также работники ГСЧС спасли женщину, которая оказалась заблокированной в квартире.

"На месте работают органы власти, представители комиссии, разбираются завалы. По результатам работы будут приняты решения о возможности дальнейшего пребывания людей в квартирах. Спасатели пожар ликвидировали", — рассказала она.

Кроме того, в Броварах в частном доме было найдено сначала тело мужчины, а затем после разбора завалов и его жены.

Напомним, ночью в Киевской области раздавались взрывы. Враг атаковал регион беспилотниками, работала ПВО.

Также мы писали, что на Киевщине из-за попадания обломков БпЛА в многоэтажку спасатели эвакуировали 150 жителей.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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23 января 2025
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22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

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