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У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

24 січня 2025 р. 09:45

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08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

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22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

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21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

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17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

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08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

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08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

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Російські війська в ніч проти п'ятниці, 24 січня, атакували безпілотниками Київську область. Наразі місцева влада оцінює стан будинку у Фастівському районі, який був пошкоджений.

Про це розповіла речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан в ефірі Ранок.LIVE.

Атака на Київщину 24 січня

У Фастівському районі сталося влучання уламків дрона в десятиповерховий житловий будинок, відбулося загоряння квартир на шостому, сьомому, восьмому та дев'ятому поверхах.

За словами Рубан, пошкоджено квартири на шостому та сьомому поверсі. На жаль, на сьомому загинув чоловік. Також працівники ДСНС врятували жінку, яка опинилася заблокованою у помешканні. 

"На місці працюють органи влади, представники комісії, розбираються завали. За результатами роботи будуть ухвалені рішення щодо можливості подальшого перебування людей у квартирах. Рятувальники пожежу ліквідували", — розповіла вона.

Крім того, у Броварах у приватному будинку було знайдено спочатку тіло чоловіка, а потім після розбору завалів і його дружини.

Нагадаємо, вночі у Київській області лунали вибухи. Ворог атакував регіон безпілотниками, працювала ППО.

Також ми писали, що Київщині через влучання уламків БпЛА у багатоповерхівку рятувальники евакуювали 150 мешканців.

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09:13 OpenAI випустила ШІ-агента, який зможе замовляти їжу за вас

09:11 Зупинка допомоги від США — чи стосується це України

08:51 Він "не ангел", але союзник — Трамп розкритикував Зеленського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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