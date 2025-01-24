У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 24 січня, атакували безпілотниками Київську область. Наразі місцева влада оцінює стан будинку у Фастівському районі, який був пошкоджений.

Про це розповіла речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан в ефірі Ранок.LIVE.

Атака на Київщину 24 січня

У Фастівському районі сталося влучання уламків дрона в десятиповерховий житловий будинок, відбулося загоряння квартир на шостому, сьомому, восьмому та дев'ятому поверхах.

За словами Рубан, пошкоджено квартири на шостому та сьомому поверсі. На жаль, на сьомому загинув чоловік. Також працівники ДСНС врятували жінку, яка опинилася заблокованою у помешканні.

"На місці працюють органи влади, представники комісії, розбираються завали. За результатами роботи будуть ухвалені рішення щодо можливості подальшого перебування людей у квартирах. Рятувальники пожежу ліквідували", — розповіла вона.

Крім того, у Броварах у приватному будинку було знайдено спочатку тіло чоловіка, а потім після розбору завалів і його дружини.

Нагадаємо, вночі у Київській області лунали вибухи. Ворог атакував регіон безпілотниками, працювала ППО.

Також ми писали, що Київщині через влучання уламків БпЛА у багатоповерхівку рятувальники евакуювали 150 мешканців.