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Цены на продукты из-за отключения света вырастут — как на это реагируют киевляне

Цены на продукты из-за отключения света вырастут — как на это реагируют киевляне

22 июня 2024 г. 11:21

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17:50 Первое применение новых КАБов РФ, НАТО в Украине и скандал с Тищенко — эфир Вечір.LIVE

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В Украине на 30% могут подорожать молочные продукты из-за перебоев с электроэнергией. В то же время, стоимость хлеба уже выросла на 10%, и может увеличиться до 20%, в результате чего супермаркеты могут увеличивать цены еще на 15% и сокращать ассортимент.

Реакцию киевлян на подобные "новации" узнал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Что думают киевляне о росте цен на продукты

Подавляющее большинство жителей столицы заявили, что не одобряют повышения цен и уже отказываются от потребления ряда продуктов.

"Отказался от мяса, от рыбы, морепродуктов. Понятно одно, что так, как раньше уже никогда не будет", — сказал один из опрашиваемых.

По словам опрашиваемых, они либо будут отказываться от ряда продуктов, либо перейдут на более доступные. В то же время все киевляне отмечают, что будут приспосабливаться к новым реалиям, а некоторые даже поддержали рост цен.

"Сейчас все растет, и человеческий труд параллельно с этим тоже должен расти. Так что пусть цены растут, будем больше платить налоги", — говорит одна из опрашиваемых киевлянок.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине ожидается новая волна подорожания, которая может произойти в ближайшее время. Рост цен коснется основных продуктов питания.

Также мы сообщали, что цены на хлеб в Украине будут оставаться стабильными, однако другие важные продукты могут значительно удорожать.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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