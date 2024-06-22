Ціни на продукти через відключення світла зростуть — як на це реагують кияни

В Україні на 30% можуть здорожчати молочні продукти через перебої з електроенергією. Водночас вартість хліба вже зросла на 10%, і може збільшитись до 20%, внаслідок чого супермаркети можуть збільшувати ціни ще на 15% та скорочувати асортименти.

Реакцію киян на такі "новації" дізнався кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Що думають кияни про зріст цін на продукти

Переважна більшість мешканців столиці заявила, що не схвалює підвищення цін, та вже відмовляються від споживання низки продуктів.

"Відмовився від м'яса, від риби, морепродуктів. Зрозуміло одне, що так, як раніше вже ніколи не буде", — сказав один з опитуваних.

За словами опитуваних, вони або відмовлятимуться від низки продуктів, або перейдуть на більш доступні. Водночас всі кияни зауважують, що будуть пристосовуватись до нових реалій, а дехто навіть підтримав зріст цін.

"Зараз все зростає, і людська праця паралельно з цим теж має зростати. Тож нехай ціни зростають, будемо більше сплачувати податків", — каже одна з опитуваних киянок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні очікується нова хвиля подорожчання, яка може відбутися вже найближчим часом. Зростання цін торкнеться основних продуктів харчування.

Також ми повідомляли, що ціни на хліб в Україні залишатимуться стабільними, однак інші важливі продукти можуть неабияк здорожчати.