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Ціни на продукти через відключення світла зростуть — як на це реагують кияни

Ціни на продукти через відключення світла зростуть — як на це реагують кияни

22 червня 2024 р. 11:21

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11:21 Ціни на продукти через відключення світла зростуть — як на це реагують кияни

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21:12 Експерт заявив, що Лукашенко не хоче, щоб ядерний удар був нанесений з Білорусі

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21:04 Тищенко прокоментував свою участь у скандалі, який виник у Дніпрі

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17:50 Перше застосування нових КАБів РФ, НАТО в Україні та скандал з Тищенком — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Нардеп Федієнко пояснив, як хочуть змінити закон про мобілізацію

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14:04 Економічне бронювання не має бути відкупом від мобілізації, — Аліксійчук

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:15 Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

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В Україні на 30% можуть здорожчати молочні продукти через перебої з електроенергією. Водночас вартість хліба вже зросла на 10%, і може збільшитись до 20%, внаслідок чого супермаркети можуть збільшувати ціни ще на 15% та скорочувати асортименти.

Реакцію киян на такі "новації" дізнався кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Що думають кияни про зріст цін на продукти

Переважна більшість мешканців столиці заявила, що не схвалює підвищення цін, та вже відмовляються від споживання низки продуктів.

"Відмовився від м'яса, від риби, морепродуктів. Зрозуміло одне, що так, як раніше вже ніколи не буде", — сказав один з опитуваних.

За словами опитуваних, вони або відмовлятимуться від низки продуктів, або перейдуть на більш доступні. Водночас всі кияни зауважують, що будуть пристосовуватись до нових реалій, а дехто навіть підтримав зріст цін.

"Зараз все зростає, і людська праця паралельно з цим теж має зростати. Тож нехай ціни зростають, будемо більше сплачувати податків", — каже одна з опитуваних киянок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні очікується нова хвиля подорожчання, яка може відбутися вже найближчим часом. Зростання цін торкнеться основних продуктів харчування.

Також ми повідомляли, що ціни на хліб в Україні залишатимуться стабільними, однак інші важливі продукти можуть неабияк здорожчати.

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11:44 Укренерго сьогодні відключатиме світло раніше — яка причина

11:15 Російські дрони дістались Румунії — за час війни у країні зафіксували шість інцидентів

11:10 Здорожчання пального — як зміняться ціни в Україні на бензин, дизель та автогаз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:01 Атака на енергооб'єкти — в Міненерго проінформували щодо ситуації зі світлом

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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