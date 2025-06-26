Свист и взрывы — киевлянин рассказал, как выжил после обстрелов

Российские войска в ночь на 23 июня нанесли массированный удар по Киеву. Больше всего пострадал Шевченковский район, где полностью был уничтожен жилой дом.

Киевлянин Марк для Новини.LIVE рассказал о первых минутах после взрыва и как ему удалось спастись

Обстрелы Киева 23 июня

Россияне снова ударили по Киеву 23 июня. Беспилотники и баллистические ракеты целились в жилые дома. Больше всего пострадал Шевченковский район, где погибли девять украинцев.

"Спал в квартире и в 03:00 услышал сильный свист и прилет. Было непонимание, что происходит. В ушах звенело, я включил свет и увидел, что все в стекле, коридор разрушен. Тогда я увидел своего соседа, который еще был жив, а незадолго погиб", — поделился Марк.

В этом доме частично разрушена крыша и некоторые квартиры на двух верхних этажах. Людей доставали из-под завалов, среди них был ребенок и беременная женщина.

Житель дома Марк рассказывает, что соседи теперь — воспоминания. По его словам, за день до обстрела он виделся и общался с ними, со всеми был знаком, а теперь их нет.

"Соседей всех знал, несколько дней назад даже общались. Все были живы, а сегодня уже все. Парень из моей школы остался сиротой: его родители и дедушка погибли", — рассказал киевлянин.

Напомним, 23 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате были повреждены электросети и сотни домов были без света.

После тяжелой ночи в Киеве глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к партнерам. Он отметил, что нужно давить на РФ, ведь она убивает мирных жителей.