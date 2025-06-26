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Свист і вибухи — киянин розповів, як вижив після обстрілів

Свист і вибухи — киянин розповів, як вижив після обстрілів

26 червня 2025 р. 19:12

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Російські війська у ніч проти 23 червня завдали масованого удару по Києву. Найбільше постраждав Шевченківський район, де повністю був знищений житловий будинок.

Киянин Марк для Новини.LIVE розповів про перші хвилин після вибуху та як йому вдалося врятуватися

Обстріли Києва 23 червня

Росіяни знову вдарили по Києву 23 червня. Безпілотники та балістичні ракети цілили у житлові будинки. Найбільше постраждав Шевченківський район, де загинуло дев'ятеро українців.

"Спав у квартирі і о 03:00 почув сильний свист і приліт. Було нерозуміння, що відбувається. У вухах дзвеніло, я увімкнув світло і побачив, що все в склі, коридор зруйнований. Тоді я побачив свого сусіда, який ще був живий, а незадовго загинув", — поділився Марк. 

У цьому будинку частково зруйнований дах та деякі квартири на двох верхніх поверхах. Людей діставали з-під завалів, серед них була дитина та вагітна жінка. 

Мешканець будинку Марк розповідає, що сусіди тепер — спогади. За його словами, за день до обстрілу він бачився та спілкувався з ними, з усіма був знайомий, а тепер їх немає. 

"Сусідів усіх знав, кілька днів тому навіть спілкувалися. Всі були живі, а сьогодні вже все. Хлопець з моєї школи залишився сиротою: його батьки та дідусь загинули", — розповів киянин. 

Нагадаємо, 23 червня росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Внаслідок цього були пошкоджені електромережі і сотні осель були без світла.

Після важкої ночі у Києві очільник МЗС України Андрій Сибіга звернувся до партнерів. Він наголосив, що потрібно тиснути на РФ, адже вона вбиває мирних жителів. 

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18:15 Виплати військовим з 1 липня — мінімальні та максимальні суми

18:05 Як зміниться вартість газу для одеситів у липні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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