Столичный метрополитен затапливает, а чиновники в коррупционном вакууме — эфир Новини.LIVE

В Киеве продолжается затопление метрополитена, также возможно подтопление города из-за потепления и повышения уровня воды. В то же время, вокруг столицы строят фортификационные сооружения.

Об этом и не только поговорят в эфире Новини.LIVE в 20:30.

О чем эфир

Гостем эфира Вечір.LIVE стал основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов.

Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Диной Бернацкой они поговорят о:

возможном подтоплением столицы;

ситуацию с закрытием метро;

зарплаты заместителей Кличко;

работу КГГА;

рекордных пробках;

строительстве фортификационных сооружений вокруг Киева.

Ранее в КГГА сообщили, что Киеву с началом весны может грозить подтопление территорий города. Из берегов в результате снеготаяния рискуют выйти из берегов как Днепр, так и городские водоемы.

Также мы писали, что в Киеве в Днепре по состоянию на 1 марта наблюдается повышение уровня воды примерно на 6 см в сутки. В настоящее время аварийные подтопления по городу не зафиксированы.