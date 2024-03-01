Столичний метрополітен затоплює, а чиновники у корупційному вакуумі — ефір Новини.LIVE

У Києві продовжується затоплення метрополітену, також можливе підтоплення міста через потепління та підняття рівня води. Водночас навколо столиці будують фортифікаційні споруди.
Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE о 20:30.
Про що ефір
Гостем ефіру Вечір.LIVE став засновник і голова Офісу Трансформації Максим Бахматов.
Разом з ведучою каналу Новини.LIVE Діною Бернацькою вони поговорять про:
- можливе підтоплення столиці;
- ситуацію із закриттям метро;
- зарплати заступників Кличка;
- роботу КМДА;
- рекордні затори;
- будівництво фортифікаційних споруд навколо Києва.
Раніше у КМДА повідомили, що Києву з початком весни може загрожувати підтоплення територій міста. З берегів внаслідок сніготанення ризикують вийти з берегів як Дніпро, так і міські водойми.
Також ми писали, що у Києві в річці Дніпро станом на 1 березня спостерігається підвищення рівня води приблизно на 6 см за добу. Наразі аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.