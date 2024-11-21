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США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

21 ноября 2024 г. 0:04

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20 ноября 2024
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13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

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13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

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08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
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22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

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18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

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17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

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13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

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13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

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13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

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13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

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08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда считает, что Москва, скорее всего, намеренно предупредила западные государства о возможных атаках на посольства. Таким образом, государство-агрессор хотело проверить их реакцию.

Такое мнение Дунда высказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 20 ноября.

Россияне предупредили Запад о возможном ударе

Нардеп отметил, что у России сейчас есть ограниченные ресурсы для влияния на западных союзников. Одним из сильнейших инструментов из списка является ядерный шантаж.

"Они, возможно, решили посмотреть, будут ли посольства реагировать — уезжать или не уезжать. Это вообще этакая информационно-пропагандистская война", — пояснил нардеп.

Дунда предположил, что отсутствие реакции Госдепа США на изменение ядерной доктрины России побудило Кремль предпринять более провокационные шаги.

Ранее мы сообщали, что дипломаты США объяснили причину закрытия посольств в Киеве.

Напомним, посольство США в Киеве сообщило о возможности "массированного" воздушного нападения на Украину 20 ноября. В результате посольство временно прекратит работу.

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22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

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18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

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13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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