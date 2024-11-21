США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда считает, что Москва, скорее всего, намеренно предупредила западные государства о возможных атаках на посольства. Таким образом, государство-агрессор хотело проверить их реакцию.

Такое мнение Дунда высказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 20 ноября.

Россияне предупредили Запад о возможном ударе

Нардеп отметил, что у России сейчас есть ограниченные ресурсы для влияния на западных союзников. Одним из сильнейших инструментов из списка является ядерный шантаж.

"Они, возможно, решили посмотреть, будут ли посольства реагировать — уезжать или не уезжать. Это вообще этакая информационно-пропагандистская война", — пояснил нардеп.

Дунда предположил, что отсутствие реакции Госдепа США на изменение ядерной доктрины России побудило Кремль предпринять более провокационные шаги.

Ранее мы сообщали, что дипломаты США объяснили причину закрытия посольств в Киеве.

Напомним, посольство США в Киеве сообщило о возможности "массированного" воздушного нападения на Украину 20 ноября. В результате посольство временно прекратит работу.