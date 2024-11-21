Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп arrow
США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

21 листопада 2024 р. 00:04

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда вважає, що Москва, скоріш за все, навмисно попередила західні держави про можливі атаки на посольства. Таким чином держава-агресор хотіла перевірити їхню реакцію.

Таку думку Дунда висловив в ефірі Вечір.LIVE у середу, 20 листопада.

Росіяни попередили Захід про можливий удар

Нардеп зауважив, що Росія зараз має обмежені ресурси для впливу на західних союзників. Одним із найсильніших інструментів зі списку є ядерний шантаж.

"Вони, можливо, вирішили подивитися, чи будуть посольства реагувати — виїжджати або не виїжджати. Це взагалі така собі інформаційно-пропагандистська війна", — пояснив нардеп.

Дунда припустив, що відсутність реакції Держдепу США на зміну ядерної доктрини Росії, спонукала Кремль вдатися до більш провокативних кроків.

Раніше ми повідомляли, що дипломати США пояснили причину закриття посольств у Києві.

Нагадаємо, посольство США в Києві повідомило про можливість "масованого" повітряного нападу на Україну 20 листопада. Внаслідок цього посольство тимчасово припинить роботу.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

00:30 Хто ще, крім нотаріуса, може засвідчити копії документів для ТЦК

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024

23:42 ЄС вимагає від Польщі змінити правила оренди житла — що відомо

23:22 На Курщині десантники ЗСУ взяли у полон 26 російських бійців

22:57 У Києві у ДТП загинув викладач такмеду із США

22:34 Зрадники втратять нагороди — Зеленський підписав закон

22:30 Мешканець Одещини зробив білий квиток за 3 тисячі — вирок суду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

21:39 Зеленський зустрівся із директоркою Світового банку Анною Б’єрде

21:31 Відключення світла в Одесі — графіки та прогнози на четвер

00:30 Хто ще, крім нотаріуса, може засвідчити копії документів для ТЦК

20 листопада 2024

23:42 ЄС вимагає від Польщі змінити правила оренди житла — що відомо

23:22 На Курщині десантники ЗСУ взяли у полон 26 російських бійців

22:57 У Києві у ДТП загинув викладач такмеду із США

22:34 Зрадники втратять нагороди — Зеленський підписав закон

22:30 Мешканець Одещини зробив білий квиток за 3 тисячі — вирок суду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:39 Зеленський зустрівся із директоркою Світового банку Анною Б’єрде

21:31 Відключення світла в Одесі — графіки та прогнози на четвер

21:15 США повідомили, коли відновлять роботу посольства у Києві

21:13 У Полтаві учасник АТО перейшов до "ДНР" — що вирішив суд

Ексклюзив

18:43 Трамвай життя — реалії сьогодення у воєнному Миколаєві

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE