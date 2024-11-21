США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда вважає, що Москва, скоріш за все, навмисно попередила західні держави про можливі атаки на посольства. Таким чином держава-агресор хотіла перевірити їхню реакцію.

Таку думку Дунда висловив в ефірі Вечір.LIVE у середу, 20 листопада.

Росіяни попередили Захід про можливий удар

Нардеп зауважив, що Росія зараз має обмежені ресурси для впливу на західних союзників. Одним із найсильніших інструментів зі списку є ядерний шантаж.

"Вони, можливо, вирішили подивитися, чи будуть посольства реагувати — виїжджати або не виїжджати. Це взагалі така собі інформаційно-пропагандистська війна", — пояснив нардеп.

Дунда припустив, що відсутність реакції Держдепу США на зміну ядерної доктрини Росії, спонукала Кремль вдатися до більш провокативних кроків.

Раніше ми повідомляли, що дипломати США пояснили причину закриття посольств у Києві.

Нагадаємо, посольство США в Києві повідомило про можливість "масованого" повітряного нападу на Україну 20 листопада. Внаслідок цього посольство тимчасово припинить роботу.