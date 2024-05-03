Что значит для киевлян Пасха и будут ли они ее праздновать — опрос

В Украине в воскресенье, 5 мая, будут отмечать Пасху. Что в этот день значит для киевлян и будут ли они его праздновать — узнавал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

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Будут киевляне отмечать Пасху

"Посвятить в церкви, вернуться, разогреться, а как будет дальше - будет видно".

"Дома с сыном. В церковь сходим, посвятим, и все".

Праздновать Пасху будут даже представители других столичных конфессий.

"Я родился в мусульманской семье, но сейчас я буду отмечать Пасху. Где я нахожусь, то и праздную".

Подавляющее большинство киевлян поделилось мнениями, что будет праздновать Пасху за традиционным столом. Однако мнения у столичной молодежи в этом сильно разнятся.

"Для меня Пасха не имеет смысла, потому что каждый выбирает сам во что ему верить и что праздновать. Поэтому для украинцев это уже определенного рода обычай, чем какие-то традиции или вера".

Напомним, ранее в полиции заявили, что во время Пасхи будет действовать комендантский час, как и в другие дни.

В то же время в День Христова Воскресения в Киеве возле церквей будут патрулировать работники столичной полиции и сотрудники муниципальной охраны города.