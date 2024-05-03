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Что значит для киевлян Пасха и будут ли они ее праздновать — опрос

Что значит для киевлян Пасха и будут ли они ее праздновать — опрос

3 мая 2024 г. 22:38

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20:01 Эксперт заявил, что в Украине летом может наступить дефицит электроэнергии

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19:41 Евгений Дикий прокомментировал Слова Скибицкого о возможном "мире" с Россией

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17:55 Какие болезни не освобождают от мобилизации, Кэмерон в Киеве и диалог с РФ — эфир Новини.LIVE

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В Украине в воскресенье, 5 мая, будут отмечать Пасху. Что в этот день значит для киевлян и будут ли они его праздновать — узнавал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Будут киевляне отмечать Пасху

"Посвятить в церкви, вернуться, разогреться, а как будет дальше - будет видно".

"Дома с сыном. В церковь сходим, посвятим, и все".

Праздновать Пасху будут даже представители других столичных конфессий.

"Я родился в мусульманской семье, но сейчас я буду отмечать Пасху. Где я нахожусь, то и праздную".

Подавляющее большинство киевлян поделилось мнениями, что будет праздновать Пасху за традиционным столом. Однако мнения у столичной молодежи в этом сильно разнятся.

"Для меня Пасха не имеет смысла, потому что каждый выбирает сам во что ему верить и что праздновать. Поэтому для украинцев это уже определенного рода обычай, чем какие-то традиции или вера".

Напомним, ранее в полиции заявили, что во время Пасхи будет действовать комендантский час, как и в другие дни.

В то же время в День Христова Воскресения в Киеве возле церквей будут патрулировать работники столичной полиции и сотрудники муниципальной охраны города.

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21:55 Украина может получить новые Patriot вместе с F-16 — The New York Times

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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