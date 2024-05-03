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Що означає для киян Великдень та чи будуть вони його святкувати — опитування

Що означає для киян Великдень та чи будуть вони його святкувати — опитування

03 травня 2024 р. 22:38

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В Україні в неділю, 5 травня, будуть відзначати Великдень. Що цей день означає для киян та чи будуть вони його святкувати — дізнавався кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи будуть кияни відзначати Великдень

"Посвятити в церкві, повернутися, розігрітися, а як буде далі — буде видно".

"Вдома з сином. До церкви сходимо, посвятимо, і все".

Святкуватимуть Великдень навіть і представники інших столичних конфесій.

"Я народився в мусульманській родині, але зараз я буду відзначати Великдень. Де я знаходжуся, те й святкую".

Переважна більшість киян поділилася думками, що буде святкувати Великдень за традиційним столом. Проте думки у столичної молоді в цьому сильно різняться.

"Для мене Великдень не має сенсу, бо кожен обирає сам у що йому вірити, і що святкувати. Тому для українців це вже певного роду звичай, ніж якісь традиції або віра".

Нагадаємо, раніше в поліції заявили, що під час Великодня буде діяти комендантська година, як і в інші дні.

Водночас в День Христового Воскресіння у Києві біля церков патрулюватимуть працівники столичної поліції та співробітники муніципальної охорони міста.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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