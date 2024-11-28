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Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

28 ноября 2024 г. 12:06

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Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сообщил, что воздушная тревога в столице длилась более 9,5 часов. Он добавил, что тревогу объявили еще вчера около 23:50.

Об этом Шаманов рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 28 ноября.

Воздушная тревога в Киеве

Шаманов подтвердил, что сегодня ночью враг снова пытался нанести удар по Киеву. Это был комбинированный удар, во время которого захватчики применили ракеты и дроны.

Для атаки оккупанты использовали крылатые ракеты воздушного базирования, которые были запущены стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, и беспилотники разного типа.

"Предварительно, в результате противовоздушного боя все вражеские цели над столицей были уничтожены. В Днепровском и Дарницком районах обнаружили обломки", — рассказал Шаманов.

Ранее мы сообщали, что российские войска ночью и утром 28 ноября нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. В двух районах столицы зафиксировано падение обломков.

Также россияне обстреляли Луцк. В результате попадания обесточена часть города, не работает электротранспорт.

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