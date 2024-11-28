Шаманов повідомив нові подробиці ракетного удару по Києву

Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов повідомив, що повітряна тривога у столиці тривала понад 9,5 годин. Він додав, що тривогу оголосили ще вчора приблизно о 23:50.

Про це Шаманов розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 28 листопада.

Повітряна тривога у Києві

Шаманов підтвердив, що сьогодні вночі ворог знову намагався завдати удару по Києву. Це був комбінований удар, під час якого загарбники застосували і ракети, і дрони.

Для атаки окупанти використовували крилаті ракети повітряного базування, які були запущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, і безпілотники різного типу.

"Попередньо, в результаті протиповітряного бою всі ворожі цілі над столицею були знищені. У Дніпровському та Дарницькому районах виявили уламки", — розповів Шаманов.

Раніше ми повідомляли, що російські війська вночі та зранку 28 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. У двох районах столиці зафіксували падіння уламків.

Також росіяни обстріляли Луцьк. Внаслідок влучання знеструмлено частину міста, не працює електротранспорт.