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Шаманов повідомив нові подробиці ракетного удару по Києву

Шаманов повідомив нові подробиці ракетного удару по Києву

28 листопада 2024 р. 12:06

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12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

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12:11 У КМВА відповіли, за які кошти поставлять ялинку у Києві

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12:06 Шаманов повідомив нові подробиці ракетного удару по Києву

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Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов повідомив, що повітряна тривога у столиці тривала понад 9,5 годин. Він додав, що тривогу оголосили ще вчора приблизно о 23:50.

Про це Шаманов розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 28 листопада.

Повітряна тривога у Києві

Шаманов підтвердив, що сьогодні вночі ворог знову намагався завдати удару по Києву. Це був комбінований удар, під час якого загарбники застосували і ракети, і дрони.

Для атаки окупанти використовували крилаті ракети повітряного базування, які були запущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, і безпілотники різного типу. 

"Попередньо, в результаті протиповітряного бою всі ворожі цілі над столицею були знищені. У Дніпровському та Дарницькому районах виявили уламки", — розповів Шаманов.

Раніше ми повідомляли, що російські війська вночі та зранку 28 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. У двох районах столиці зафіксували падіння уламків.

Також росіяни обстріляли Луцьк. Внаслідок влучання знеструмлено частину міста, не працює електротранспорт.

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12:59 Дорога у Придністров'я за 140 тисяч — схема одеського військового

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:51 В Україні запровадили нові правила для покупців — деталі

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