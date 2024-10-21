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Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

21 октября 2024 г. 9:40

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18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

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12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

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00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

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23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

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Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сообщил, что российские дроны летели на столицу несколькими волнами, между которыми был довольно большой интервал времени. В результате падения обломков в одном из районов произошел пожар.

Об этом Шаманов сообщил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 21 октября.

Обстрелы Киева 21 октября

В частности, представитель МВА сообщил, что тревога в Киеве длилась более пяти часов. Силы ПВО уничтожили все летевшие на столицу дроны.

Обломки сбитых БпЛА упали в трех районах столицы:

  • в Днепровском — поврежден электрокабель. Без пострадавших;
  • в двух разных домах Голосеевского района повреждены две квартиры — выбиты окна, частично повреждена отделка стен. Без пострадавших;
  • в Соломенском районе обломки упали на одноэтажный жилой дом, возник пожар. Один человек пострадал.

Ранее мы писали, что в Киеве в результате ночного удара со стороны российских захватчиков мужчина получил ожоги. Нужды в госпитализации не было.

Напомним, что Россия в ночь на 21 октября нанесла очередной удар по Киеву, применив БпЛА. Благодаря искусной работе сил ПВО все вражеские объекты были ликвидированы.

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09:49 В России ликвидировали пилота, причастного к обстрелам украинских городов, — ГУР

09:49 Предотвратили катастрофу — в Одессе на улице оставили 15 кг ртути

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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