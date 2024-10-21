Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сообщил, что российские дроны летели на столицу несколькими волнами, между которыми был довольно большой интервал времени. В результате падения обломков в одном из районов произошел пожар.
Об этом Шаманов сообщил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 21 октября.
Обстрелы Киева 21 октября
В частности, представитель МВА сообщил, что тревога в Киеве длилась более пяти часов. Силы ПВО уничтожили все летевшие на столицу дроны.
Обломки сбитых БпЛА упали в трех районах столицы:
- в Днепровском — поврежден электрокабель. Без пострадавших;
- в двух разных домах Голосеевского района повреждены две квартиры — выбиты окна, частично повреждена отделка стен. Без пострадавших;
- в Соломенском районе обломки упали на одноэтажный жилой дом, возник пожар. Один человек пострадал.
Ранее мы писали, что в Киеве в результате ночного удара со стороны российских захватчиков мужчина получил ожоги. Нужды в госпитализации не было.
Напомним, что Россия в ночь на 21 октября нанесла очередной удар по Киеву, применив БпЛА. Благодаря искусной работе сил ПВО все вражеские объекты были ликвидированы.