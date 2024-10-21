Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов повідомив, що російські дрони летіли на столицю декількома хвилями між якими був доволі великий інтервал часу. Внаслідок падіння уламків в одному з районів сталася пожежа.

Про це Шаманов повідомив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 21 жовтня.

Обстріли Києва 21 жовтня

Зокрема речник МВА повідомив, що тривога в Києві тривала понад п'яти годин. Сили ППО знищили всі дрони, які летіли на столицю.

Уламки збитих БпЛА впали у трьох районах столиці:

у Дніпровському — пошкоджений електрокабель. Без постраждалих;

у двох різних будинках Голосіївського району пошкоджені дві квартири — вибиті вікна, частково пошкоджене оздоблення стін. Без постраждалих;

у Соломʼянському районі уламки впали на одноповерховий житловий будинок, виникла пожежа. Одна людина постраждала.

Раніше ми писали, що у Києві внаслідок нічного удару з боку російських загарбників чоловік отримав опіки. Потрби у госпіталізації не було.

Нагадаємо, що Росія в ніч проти 21 жовтня завдала чергового удару по Києву, застосувашши БпЛА. Завдяки вправній роботі сил ППО всі ворожі об'єкти було ліквідовано.