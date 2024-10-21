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Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

21 жовтня 2024 р. 09:40

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Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов повідомив, що російські дрони летіли на столицю декількома хвилями між якими був доволі великий інтервал часу. Внаслідок падіння уламків в одному з районів сталася пожежа.

Про це Шаманов повідомив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 21 жовтня.

Обстріли Києва 21 жовтня

Зокрема речник МВА повідомив, що тривога в Києві тривала понад п'яти годин. Сили ППО знищили всі дрони, які летіли на столицю.

Уламки збитих БпЛА впали у трьох районах столиці:

  • у Дніпровському — пошкоджений електрокабель. Без постраждалих;
  • у двох різних будинках Голосіївського району пошкоджені дві квартири — вибиті вікна, частково пошкоджене оздоблення стін. Без постраждалих;
  • у Соломʼянському районі уламки впали на одноповерховий житловий будинок, виникла пожежа. Одна людина постраждала.

Раніше ми писали, що у Києві внаслідок нічного удару з боку російських загарбників чоловік отримав опіки. Потрби у госпіталізації не було.

Нагадаємо, що Росія в ніч проти 21 жовтня завдала чергового удару по Києву, застосувашши БпЛА. Завдяки вправній роботі сил ППО всі ворожі об'єкти було ліквідовано.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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