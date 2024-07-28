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Россия сфабриковала очередную ложь об "Охматдете" — комментарий Мусиенко

Россия сфабриковала очередную ложь об "Охматдете" — комментарий Мусиенко

28 июля 2024 г. 14:12

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Россия придумала и распространяет очередной фейк о трагедии в киевской детской больнице "Охматдет" 8 июля. На этот раз вражеская пропаганда рассказывает о мифическом приказе Министерства здравоохранения размещать в больницах украинских военных.

Об этом заявил военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Новини.LIVE в воскресенье, 28 июля.

Российские фейки о "Охматдете"

После российского удара по "Охматдету" в Киеве россияне начали распространять ложь о попадании по детской больнице украинской ракеты ПВО. 

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, когда первый фейк был опровергнут и были предоставлены видеодоказательства, в том числе Украиной на заседании Совбеза ООН, все убедились, что удар был нанесен российской ракетой Х-101. Однако сейчас распространяется новая ложь. 

"Сейчас они распространяют информацию, что есть какой-то приказ Министерства здравоохранения, который обязывает из детских больниц вывозить детей и туда заселять раненых военных раненых. Можно подделать документ, когда он есть только фактически отсканированный или в электронном виде... И они это запускают в соцсети", — считает Мусиенко. 

Эксперт заявил, что в России очень много людей работает на распространение фейков. 

"Главное, чтобы громко кричать. Главное, чтобы распространять максимум фейков. И я думаю, это так как Геббельс учил — если очень долго говорить", — подытожил Мусиенко. 

Напомним, что российские захватчики ударили по Охматдету в Киеве 8 июля. На месте обстрела погибли два человека, пострадали 34 человека, среди которых также были дети. Всего в результате обстрела столицы погибли 33 человека, раненых насчитывалось 121.

Впоследствии мониторинговая миссия ООН подтвердила, что в больницу "Охматдет" произошло прямое попадание российской ракеты. А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте удара был найден фрагмент двигателя.

В то же время, Германия выделит 10 миллионов евро для восстановления "Охматдета". Средства будут направлены на восстановление работы больницы и подготовки к зиме. В свою очередь Литва тоже объявила о выделении одного миллиона евро на восстановление больницы и призвала другие страны помочь.

 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:45 Во Львове состоялось спецпогашение марки Ирины Фарион

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04:52 Британская поп-группа Londonbeat поддержала Украину на фестивале Вайкуле в Юрмале

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02:13 Певец ALEKSEEV рассказал латвийцам об ударе по Охматдету — осудил российских оккупантов

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