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Росія сфабрикувала чергову брехню про "Охматдит" — коментар Мусієнка

Росія сфабрикувала чергову брехню про "Охматдит" — коментар Мусієнка

28 липня 2024 р. 14:12

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Росія вигадала та розповсюджує черговий фейк про трагедію в київській дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня. Цього разу ворожа пропаганда розповідає про міфічний наказ Міністерства охорони здоров'я розташовувати в лікарнях українських військових. 

Про це заявив військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі Новини.LIVE у неділю, 28 липня. 

Російські фейки про "Охматдит"

Після російського удару по "Охматдиту" в Києві росіяни почали розповсюджувати брехню про влучання по дитячій лікарні української ракети ППО. 

За словами керівника Центру військово-правових досліджень, коли перший фейк було спростовано та були надані відеодокази, в тому числі Україною на засіданні радбезу ООН, всі впевнилися, що удару було завдано російською ракетою Х-101. Проте зараз шириться нова брехня. 

"Зараз вони поширюють інформацію, що є якийсь наказ Міністерства охорони здоров'я, який зобов'язує з дитячих лікарень вивозити дітей і туди заселяти поранених військових поранених. Можна підробити документ, коли він є тільки фактично відсканований або в електронному вигляді… І вони це запускають в соцмережі", — вважає Мусієнко. 

Експерт заявив, що в Росії дуже багато людей працює на поширення фейків. 

"Головне, щоб голосно кричати. Головне, щоб поширювати максимум фейків. І я думаю, це так як Геббельс навчав — якщо дуже довго говорити", — підсумував Мусієнко. 

Нагадаємо, що російські загарбники вдарили по Охматдиту в Києві 8 липня. На місці обстрілу загинуло дві людини, постраждали 34, серед яких також були діти. Загалом внаслідок обстрілу столиці загинули 33 людини, поранених нараховувалося 121.

Згодом моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети. А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Водночас Німеччина виділить 10 мільйонів євро для відбудови Охматдиту. Кошти спрямують на відновлення роботи лікарні та підготовки до зими. Своєю чергою Литва теж оголосила про виділення одного мільйона євро на відновлення лікарні та закликала інші країни допомогти.

 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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