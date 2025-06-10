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Россия била по Киеву ракетами из КНДР — эфир День.LIVE

Россия била по Киеву ракетами из КНДР — эфир День.LIVE

10 июня 2025 г. 13:15

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Россия атаковала Киев дронами и ракетами в ночь на 10 июня. Между тем в ГУР убеждены, что КНДР сможет вскоре помогать России не только передачей ракет, но и изготавливать для них "Шахеды".

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 10 июня

Западные СМИ оценили возможность ответной атаки со стороны России на Украину после операции "Паутина". Тем временем генсек НАТО заявил, что Россия уже производит за три месяца столько оружия, сколько все страны НАТО за год. А ряд военных и политических аналитиков обратили внимание, как Кремль обманывает США, чтобы добиться уступок от Украины.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Олег Саакян, политолог;
  • Богдан Кицак, народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития;
  • Дмитрий Васильев, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;
  • Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ;
  • Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук;
  • Виталий Сташук, кандидат политических наук.

Напомним, Россия повредила Софиевский собор в Киеве во время массированной атаки.

Корреспондент Новини.LIVE показал последствия обстрелов по столице.

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