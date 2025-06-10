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Росія била по Києву ракетами з КНДР — ефір День.LIVE

Росія била по Києву ракетами з КНДР — ефір День.LIVE

10 червня 2025 р. 13:15

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Росія атакувала Київ дронами та ракетами в ніч проти 10 червня. Тим часом в ГУР переконані, що КНДР зможе незабаром допомагати Росії не лише передачею ракет, а й виготовляти для них "Шахеди".

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 10 червня

Західні ЗМІ оцінили можливість атаки "у відповідь" з боку Росії на Україну після операції "Павутина". Тим часом генсек НАТО заявив, що Росія уже виготовляє за три місяці стільки зброї, скільки всі країни НАТО за рік. А низка військових та політичних аналітиків звернули увагу, як Кремль дурить США, щоб досягти поступок від України.
 
Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олег Саакян, політолог;
  • Богдан Кицак, народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку;
  • Дмитро Васильєв, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;
  • Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ;
  • В’ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук;
  • Віталій Сташук, кандидат політичних наук.

Нагадаємо, Росія пошкодила Софіївський собор в Києві під час масованої атаки.

Кореспондент Новини.LIVE показав наслідки обстрілів по столиці. 

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13:52 Нардеп пояснив, як відбуватиметься мобілізація українців 60+

13:31 У Києві внаслідок обстрілу загинула жінка — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:25 Одеситка образилася і спалила квартиру колишнього хлопця — деталі

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