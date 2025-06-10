Росія била по Києву ракетами з КНДР — ефір День.LIVE

Росія атакувала Київ дронами та ракетами в ніч проти 10 червня. Тим часом в ГУР переконані, що КНДР зможе незабаром допомагати Росії не лише передачею ракет, а й виготовляти для них "Шахеди".

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 10 червня

Західні ЗМІ оцінили можливість атаки "у відповідь" з боку Росії на Україну після операції "Павутина". Тим часом генсек НАТО заявив, що Росія уже виготовляє за три місяці стільки зброї, скільки всі країни НАТО за рік. А низка військових та політичних аналітиків звернули увагу, як Кремль дурить США, щоб досягти поступок від України.



Гості сьогоднішнього ефіру:

Олег Саакян, політолог;

Богдан Кицак, народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку;

Дмитро Васильєв, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;

Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ;

В’ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук;

Віталій Сташук, кандидат політичних наук.

Нагадаємо, Росія пошкодила Софіївський собор в Києві під час масованої атаки.

Кореспондент Новини.LIVE показав наслідки обстрілів по столиці.