Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

Киев все чаще страдает от массированных обстрелов оккупантов. Так, в результате последней атаки в ночь на 17 июня на столицу количество погибших возросло до 27 человек.
Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу.
О чем эфир
Гостем студии Новини.LIVE станет депутат КГС Леонид Емец и глава Оболонского района Кирилл Фесик.
Вместе с ведущим они обсудят такие темы:
- Ходят ли киевляне в укрытия во время воздушных тревог;
- Последствия массированной атаки на Киев. Спасательная операция продолжается;
- Общественная безопасность. Укрытия, информирование гражданских, учебные заведения.
Напомним, ночью Россия осуществила массированный обстрел Киева ракетами и дронами. По данным КГВА, на столицу летело 175 дронов и более 16 ракет различных типов.
В результате атаки погибли и пострадали люди, а без электроэнергии осталось 1148 квартир в Киеве.