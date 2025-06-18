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Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

18 июня 2025 г. 19:17

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Киев все чаще страдает от массированных обстрелов оккупантов. Так, в результате последней атаки в ночь на 17 июня на столицу количество погибших возросло до 27 человек.

Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу.

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE станет депутат КГС Леонид Емец и глава Оболонского района Кирилл Фесик.

Вместе с ведущим они обсудят такие темы:

  • Ходят ли киевляне в укрытия во время воздушных тревог;
  • Последствия массированной атаки на Киев. Спасательная операция продолжается;
  • Общественная безопасность. Укрытия, информирование гражданских, учебные заведения.

Напомним, ночью Россия осуществила массированный обстрел Киева ракетами и дронами. По данным КГВА, на столицу летело 175 дронов и более 16 ракет различных типов.

В результате атаки погибли и пострадали люди, а без электроэнергии осталось 1148 квартир в Киеве.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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