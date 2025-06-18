Рівень безпеки в укриттях столиці — ефір Київський час

Київ все частіше потерпає від масованих обстрілів окупантів. Так, внаслідок останньої атаки у ніч на 17 червня на столицю кількість загиблих зросла до 27 людей.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE стане депутат КМР Леонід Ємець та голова Оболонського району Кирило Фесик.

Разом з ведучим вони обговорять такі теми:

Чи ходять кияни до укриттів під час повітряних тривог;

Наслідки масованої атаки на Київ. Рятувальна операція триває;

Громадська безпека. Укриття, інформування цивільних, навчальні заклади.

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масований обстріл Києва ракетами та дронами. За даними КМВА, на столицю летіло 175 дронів та понад 16 ракет різних типів.

Внаслідок атаки загинули та постраждали люди, а без електроенергії залишилося 1148 квартир у Києві.