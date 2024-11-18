Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве и области могут отменить графики отключения света. По его словам, это могу произойти уже завтра-послезавтра.

Об этом Геннадий Рябцев сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 18 ноября.

Отмена графиков отключений света в Киеве

Рябцев отметил, что Киев и область — это не отдельная подсистема энергетики Украины, а часть единой сети. Таким образом, в системе есть дефицит электроэнергии, хотя в городе не поражены критические объекты.

Сейчас энергетики активно работают над быстрым восстановлением. В то же время, как отмечает эксперт, температура воздуха в ближайшие дни существенно это не задержит.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что 17 ноября оккупанты атаковали энергосистему страны. В результате были аварийные отключения.

Также 18 ноября в четырех областях Украины были отменены графики отключений электроэнергии.